الأربعاء 23 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أحياء الإسكندرية تشن حملات دورية للتصدي للتعديات على أملاك الدولة

حملات إزالة البناء
حملات إزالة البناء المخالف بالإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء بضرورة التصدي بكل قوة وحزم ومنع تعدي أي مواطن على أي قطعة أرض للدولة، مطالباً بإزالة أي مخالفات، وذلك بتكثيف الحملات الدورية والمفاجئة لضبط المخالفين.

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حملات إزالة البناء المخالف بالإسكندرية

وفي هذا الصدد؛ شنت وحدة التدخل السريع بالمحافظة برئاسة اللواء محمد سحلول بالتنسيق مع حى شرق برئاسة محارب هيلع، حملة مكبرة تمكنت من ازالة اعمال بناء مخالف على قطعة أرض بمساحة ٥٠٠ م٢ وكذا إيقاف أعمال مخالفة عبارة عن بناء "هنجر" والتحفظ على المعدات المستخدمة، وكذا فك شدة خشبية بالكامل بالطابق الأرضي، كما تم فك شدة خشبية بالعقار الكائن قرية ابيس والتحفظ على كمية من الأخشاب وكذا إيقاف أعمال بناء بمنطقة أبيس والتحفظ على ونش، فضلًا عن إيقاف أعمال بناء مقابر بدون ترخيص وازالة جميع المخالفات والتحفظ على المعدات المستخدمة فى المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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حملات إزالة البناء المخالف بالإسكندرية

وشن حى العامرية أول برئاسة محمد عبد الله حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، حيث تمكنت الحملة من تنفيذ عدد ٢ حالة بناء مخالف الاولى عبارة عن إزالة أسوار على مساحة نحو ٢١٦م٢، أما الثانية عبارة عن إزالة أسوار على مساحة نحو ١٢٠م٢، فضلا عن إيقاف أعمال بناء مخالف وفك شدة خشبية بالدور الأول علوى بقرية حارس ١ خلف مسجد الإخلاص، وتم التحفظ على جميع المعدات المستخدمة فى المخالفة.

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حملات إزالة البناء المخالف بالإسكندرية

ونفذ حى العامرية ثان برئاسة اللواء أشرف بهجت حملة مكبرة تمكنت من إزالة أعمال مخالفة عبارة عن مبانى من الطوب الأبيض واسوار بمنطقة حبون، وكذا إزالة مباني بالطوب الأبيض في المهد بشارع مسجد السحماوي بمنطقة الكافورى.

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حملات إزالة البناء المخالف بالإسكندرية

وواصل حى غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملاته لإزالة التعديات على أراضي الدولة حيث تمكنت الحملة من إزالة اسقف وحوائط بقطعة الأرض الكائنة منطقة نجع العرب، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

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حملات إزالة البناء المخالف بالإسكندرية

وقام حى المنتزة أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تم إزالة حوائط وشدة خشبية داخل أحد المحلات بشارع ملك حفنى والتحفظ على المعدات المستخدمة فى المخالفة، وكذا فك شدة خشبية بالدور الارضى بالعقار الكائن عزبة خطاب، فضلًا عن فك شدة خشبية بالدور الارضي خلف مدرسه محمد سعد بعزبة خورشيد، وتم التحفظ على كمية من الأخشاب وحديد التسليح.

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حملات إزالة البناء المخالف بالإسكندرية

جاء ذلك استمرارا لحملات الموجة الــ ١٩ لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات.

رؤساء الأحياء الحملات الدورية والمفاجئة الموجة الــ ١٩ أراضي املاك الدولة الإسكندرية

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