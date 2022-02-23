«التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية» يكشف حالة الطقس غدًا

تصدر وسم "الأرصاد الجوية" و"درجات الحرارة غدًا" تريند محرك البحث العالمي جوجل، بعد إطلاق هيئة الأرصاد الجوية من منخفض جوي جديد يضرب جمهورية مصر العربية من مساء اليوم الأربعاء، ويستمر حتى صباح يوم السبت.

يتحدث لـ«الدستور» الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس الغد:

قال الدكتور محمود شاهين إنه بداية من ليل اليوم الأربعاء تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير ومفاجئ على جميع أنحاء الجمهورية يعادل حوالي 10 درجات، ليصل الإحساس الفعلي للحرارة على القاهرة الكبرى في حدود 17 درجة، ومدن سواحل المتوسط في حدود 15 درجة، أما محافظات الصعيد فتكون الحرارة في حدود 19 درجة.

تم رصد دخول السحب الممطرة على مناطق سلوم وبراني بهطول متوسط إلى غزير، تمتد لمناطق مطروح المدينة خلال الأوقات القليلة المقبلة مع بداية التراجعات الملحوظة في الحرارة هناك.

خلال فترة المساء من اليوم تتهيأ الفرص لتساقط الأمطار بشكل عشوائي غير محدد على بعض مناطق من الإسكندرية، وبعض مناطق الدلتا وبعض مناطق من محافظات القاهرة الكبرى بشكل خفيف إلى متوسط لفترات وجيزة ومن ثم تنقطع ولا تسبب تأثيرًا جوهريًا.

وتم رصد بالفعل إنجذاب الرياح الجنوبية الصحراوية نحو المنخفض على أغلب مناطق الجمهورية ما عدا مطروح، مما تزيد من الطقس دفئًا اليوم خلال فترة النهار، على أن تتبدد الأجواء وتنخفض ليلًا خاصة على المناطق الشمالية، وتكون الليلة أبرد بفارق ملحوظ نسبيًا من ليلة أمس مع بعض نشاط الرياح تمهيدًا للانخفاض الملحوظ غدًا على أغلب الأنحاء.

وستشعر مناطق عديدة من الوادي الجديد خلال الأوقات القليلة المقبلة بنشاط شديد للرياح أحيانًا يعمل على إثارة كتل واسعة من الرمال والأتربة في طبقات الجو السفلى، لتنتقل بعدها خلال فترات المساء والليل على أغلب مناطق الصعيد بداية من الشمال وحتى الجنوب.

أما بعض المناطق الشمالية سواء القاهرة الكبرى أو المناطق القريبة المحيطة بها ستشعر بوجود رمال وأتربة مثارة في طبقات الجو يمكن رؤيتها على هيئة شوائب عالقة أو اشتمام رائحتها.

نشاط الرياح:

تكون ذات هبات شديدة أحيانًا تثير معها الغبار والأتربة حسب طبيعة كل منطقة، على أن تكون في ذروة نشاطها على جميع المناطق بين صباح يوم الخميس وحتى الساعات الأولى من صباح السبت، وبسبب اشتداد نشاط الرياح على الصحراء الغربية تصل بعض الكتل الخفيفة والمتوسطة أو أعلى من المتوسطة من الرمال والأتربة المثارة في طبقات الجو على بعض المناطق من الشمال مثل الإسكندرية والقاهرة الكبرى وأجزاء من غرب وشمال الدلتا وحتى مناطق الوادي الجديد والصعيد، ما بين فترة مساء الأربعاء وحتى صباح الجمعة ويكون تركيزها الأكبر عند مناطق الوادي الجديد والصعيد قد تصل إلى أنها قد تصل لمستوى العواصف الترابية هناك.

حالة الأمطار:

بين فترة يوم الأربعاء وحتى يوم الجمعة تتشكل فرص الأمطار بشكل عشوائي على أغلب المناطق الشمالية سواء من سواحل البحر المتوسط والوجه البحري بشكل عام، وحتى بداية خليج السويس وشمال سيناء وأماكن محدودة من بداية شمال الصعيد قد يصحبها قليل من الرعد على أماكن محدودة من إجمالي مساحة شمال البلاد أي بنسب أقل من الحالة السابقة وتكون الأمطار متفاوتة الشدة ما بين متوسطة إلى غزيرة أحيانًا.. ولكن مهما كانت غزارة الأمطار على أي منطقة فتكون إجمالية الكمية هي كميات معتادة وأقل من المعتادة على بعض المناطق.

وحذر الدكتور محمود شاهين أصحاب الجيوب الأنفية والحساسية والربو والأمراض الصدرية من الخروج في تلك الأجواء وأخذ الاحتياطات والتدابير اللازمة.