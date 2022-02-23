الأربعاء 23 فبراير 2022
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عالم

«رويترز»: البرلمان الأوكراني يقر قانونًا يسمح للمدنيين بحمل السلاح دفاعًا عن النفس

البرلمان الأوكراني
البرلمان الأوكراني

قالت وكالة “رويترز” إن البرلمان الأوكراني أقر قانونا يسمح للمدنيين بحمل السلاح دفاعًا عن النفس.

يأتي هذا فيما قال رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال، إن اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال "دونيتسك ولوجانسك" لا يؤثر على حياة أوكرانيا الاقتصادية.

وأضاف شميهال، في تصريح نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الأربعاء، إن "روسيا احتلت مؤقتًا أراضي منطقتي دونيتسك ولوجانسك لمدة ثماني سنوات".

وأضاف "اليوم، لا يؤثر الاعتراف بوضعها بأي شكل من الأشكال على حياتنا وتنميتنا الاقتصادية والوفاء بجميع المسؤوليات الاجتماعية تجاه المجتمع وتجاه شعبنا"، وشدد رئيس الوزراء الأوكراني على أن العالم كله يدعم أوكرانيا الآن.

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن قرارات روسيا الأخيرة تكشف بوضوح من يريد السلام حقا، معربًا عن اعتقاده بأن قرار البرلمان الروسي منح الرئيس فلاديمير بوتين الإذن باستخدام القوة خارج البلاد، ويعني انتشاره في شرق أوكرانيا.

وقال زيلينسكي - في خطاب بالفيديو، وفقًا لوكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الأربعاء - إن روسيا اعترفت باستقلال شبه الكيانات في الأراضي المحتلة مؤقتًا في أوكرانيا، وصدقت اليوم على ما يسمى بـ" الاتفاقات" ومنحت الإذن للرئيس روسيا باستخدام القوات المسلحة في الخارج، أي في دونباس بأوكرانيا.

وأفاد بأن هذا القرار يعطي إجابة واضحة على السؤال حول من يريد حقًا السلام في هذه الأرض، ومن الذي يسعى لإعادة توزيع هذه الأراضي.

كما شدد الرئيس الأوكراني على أن روسيا انسحبت بهذا القرار بشكل آحادي من اتفاقيات مينسك "التي زعمت موسكو بأن ليس لها بديل".

من جانبه أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن قرارات روسيا الأخيرة تكشف بوضوح من يريد السلام حقا، معربًا عن اعتقاده بأن قرار البرلمان الروسي منح الرئيس فلاديمير بوتين الإذن باستخدام القوة خارج البلاد، ويعني انتشاره في شرق أوكرانيا.

وقال زيلينسكي - في خطاب بالفيديو، وفقًا لوكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الأربعاء - إن روسيا اعترفت باستقلال شبه الكيانات في الأراضي المحتلة مؤقتًا في أوكرانيا، وصدقت اليوم على ما يسمى بـ"الاتفاقات" ومنحت الإذن للرئيس روسيا باستخدام القوات المسلحة في الخارج، أي في دونباس بأوكرانيا.

وكالة رويترز البرلمان الأوكراني اللجنة البرلمانية الأوكرانية ​روسيا​ أزمة روسيا وأوكرانيا

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