أحذري من الوقوع فيها.. أخطاء يجب أن تخفيها عن حماتك لكسب ودها

يعتبر الزواج من أحد أهم القرارات التي قد يتخذها الشخص، لكن هناك أمورلا يجب العبث بها، التي تخص حماتك للحفاظ علي علاقتك بها.

ونستعرض وفقا لموقع “ timesofindia ” أسرار يجب أن تخفيها عن حماتك لكسب ثقاتها:

طباخة سيئة

تعتقد أمهات بأنهن طباخات ماهرات، ولذلك في حال لم يكن طبخ حماتك على ذوقك فيجب أن تحتفظي بمشاعرك لنفسك، ابحثى عن طرق مهذبة لتوصيل رسالتك.

نصيحتها ليست مفيدة

كل الأمهات لديهن عادة تقديم المشورة لجيل الشباب، و يعتقدون في معظم الأحيان أنها نصيحة جيدة وهم جيدون، ولكن إذا كنت تعتقد أنه أمر محرج فتوقف عن ذلك، و لا تخبرها أنه سيء، و استمع إليها وأومئ برأسك بطريقة صادقة، افعل ما تعتقد أنه صائب، ولا تؤذيها أو تدعو إلى مناقشة غير ضرورية.

تزعجك

من الطبيعي أن تكون شخصيتك مختلفة عن شخصية حماتك، فلذلك يجب ألا تكون صريحًا بشأنه لأنه مؤلم تذكر أيضًا أنها أم شريكك؛ لذا انظر إلى طرق تفادي مواقف معينة.

حافظ علي سرها

يحب بعض الناس قضاء الوقت مع حماتهم لدرجة أنهم لا يفوتون اي لحظة معهم، لذلك حافظ علي أسرارهم ولا تتحدث مع شريكك حتي لا تفسد علاقتك بها.

موروثات العائلة

كل عائلة لديها بعض الاعتقادات معينة، و لكن ليس من الضروري أن تعجبك ولكن لا تعبر عن هذا بطريقة تسئ اليها، ويجب أن تكوني مهذبة معها، حتي لا تفسد علاقتك بها.

حياتك الجنسية

هناك أشخاص ينجرفون ويتطوعون بالكثير من المعلومات وهذا يؤدي في النهاية إلى الإحراج وسوء الفهم وحتى انتهاك الخصوصية ، والحياة الجنسية السيئة ليست ما تريد أن تسمعه منك، ولكن إذا كان لديك بعض المشاكل التي تجعلك غير مرتاحه تحدثى أولاً لشريكك حول هذه القضايا ثم أعدى التفكير فقط في إشراك شخص آخر.