الأربعاء 23 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عامل متهم بالاعتداء على طفلة داخل مخبز بمدينة 6 أكتوبر

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، اليوم الأربعاء، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاعتداء على طفلة داخل مخبز بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا من الأهالى يفيد باتهام عامل بالاعتداء على طفلة داخل مخبز، وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء توجه الطفلة لفرن المخبوزات لشراء بعض المخبوزات فوجئت بعامل الفرن يعتدى عليها ويلامس مناطق حساسة من جسدها، مما دفع الطفلة للاستغاثة بالأهالي وضبط المتهم.

اقتادت أجهزة الأمن بالجيزة المتهم إلى النيابة العامة بعد تحرير محضر بالواقعة، والتي باشرت التحقيقات معه، وأمرت بتفريغ الكاميرات المثبتة داخل الفرن، وطلبت التحريات.

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