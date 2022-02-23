رفع حطام حادث انقلاب سيارة ميكروباص.. وتيسير المرور على الدائري الإقليمي

تمكنت الخدمات المرورية من سحب الكثافات المرورية على الطريق الدائري الإقليمي الجديد، عقب وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص وتيسير حركة السيارات، ورفع حطام السيارة.

وانتقلت الخدمات المرورية إلى المكان وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتم إزالة حطام الحادث بالكامل تلقت غرف عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث بمدخل الإقليمي، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان، وتبين من خلال الفحص والمعاينة انقلاب سيارة ميكروباص، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص نقلوا إلى المستشفى للعلاج.

وتم تجنيب آثار الحادث نهر الطريق وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

