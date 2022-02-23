التصريح بدفن جثة ربة منزل وعامل مصابين بطلق ناري بقنا

أمرت النيابة العامة في قنا، اليوم الأربعاء، التصريح بدفن جثة ربة منزل، وعامل، مصابين بطلقات نارية، عقب تشريح الجثتين وإعداد تقرير حول الواقعة.

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بمصرع "آية" 35 عامًا، وبها خنق في الرقبة، وإصابة "عاطف.ع" 40 عامًا، بطلق ناري.

وكشفت التحريات الأولية، أن المتهم في الواقعة، زوج المجني عليها، وذلك بسبب خلافات عائلية، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى أبوتشت المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.