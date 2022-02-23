الأربعاء 23 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 6 إثر تسرب الغاز داخل شقتهم بالعبور

اسعاف
اسعاف

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة هم زوجين وأطفالهم الأربعة، اليوم الأربعاء، باختناق إثر تسرب غاز بمسكنهم الكائن بعمارات إسكان الشباب بدائرة قسم شرطة العبور، جرى نقل المصابين للمستشفى، وتم تقديم الخدمة الطبية اللازمة لإنقاذ حياتهم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة العبور، بلاغا بإصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة باختناق إثر تسرب غاز بشقتهم.

وعلى الفورانتقل رجال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث تبين اختناق زوجان وهما كلا من "مصطفى. ع. ح، وزوجته "فوزية. ع"، وأولادهما “ جنى، ومروه، وعليه، وعلا”، وجرى نقل المصابين لمستشفى العبور التخصصي وتولت النيابة التحقيق.

6 أشخاص أسرة واحدة تسرب غاز اسكان الشباب قسم شرطة العبور القليوبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

لنا إصلاحنا ولهم غبارهم

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