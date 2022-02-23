ضبط 3 مسجلين لاتجارهم في المواد المخدرة بسوهاج

تمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات، بمديرية أمن سوهاج، اليوم الأربعاء، من ضبط 3 أشخاص تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهم كميات كبيرة من مادة الهيروين المخدر والشابو بمحافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ سوهاج، مفاده ورود معلومات لضباط وحدة مكافحة المُخدرات مفادها اتجار كلٍ من “أحمد. ع. ر" - 42 عامًا - عامل - ويقيم دائرة قسم ثانٍ - والسابق اتهامه في 4 قضايا تنوعت بين ضرب وتبديد وخيانة أمانة وحيازة مخدرات، و"صفوت. ر. م" - 47 عامًا - موظف - ويقيم دائرة مركز سوهاج - والسابق اتهامه في 4 قضايا ضرب وسلاح أبيض وتبديد ومشاجرة، و"حسن. ح. ا" - 27 عامًا - سائق”.

بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم والاتجار فـي المواد المخدرة متخذين من دائرة قسم ثان سوهاج مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وبإثبات التحريات صحة المعلومات الواردة، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، دشن ضباط وحدة مكافحة المخدرات، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث قسم ثانٍ سوهاج، مأمورية، أسفرت عن ضبط المذكورين بمسكن الأول وبحوزتهم 5 أكياس مختلفة الأحجام.

كما تم ضبط 17 تذكرة لمادة الشابو المخدر يزنوا حوالي 1250 جرامًا (كيلو وربع)، و91 تذكرة لمسحوق الهيروين المخدر يزنوا حوالي 273 جرامًا، و3 ميزان حساس، و22 لمبة زجاجية "أدوات تعاطي مخدر الشابو.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.