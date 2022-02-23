الأربعاء 23 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب جمل.. مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث سير ببني سويف

حادث
حادث

لقى شخص مصرعة وأصيب 5 آخرين، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارة بـ"جمل" هارب من صاحبه، ظهر فجأة وقطع الطريق على السيارات بعبوره على  بني سويف الزعفرانة الصحراوي.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة إخطارا يفيد بوقوع حادث سير على طريق بنى سويف الزعفرانة الصحراوى، ودفع مرفق إسعاف بنى سويف بسيارتى إسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بنى سويف الجامعى.

واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى كلا من عمر محمد محمود 34 سنة جزار جثة هامدة، وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفى، كما استقبل المستشفى كلا من لمار محمد منصور 6 سنوات مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج مع جروح وسحجات بالجسم، ومحمد منصور متولي 28 سنة مصاب جروح وسحجات بالجسم، وآية نصر محمود 25 سنة مصابة بسحجات وكدمات بالجسم، ومروان محمد محمود 6 سنوات مصاب بسحجات وكدمات بالجسم، وعمرو محمد محمود مصاب جروح وسحجات بالجسم، وجميعهم من سوهاج، وتم تقديم العلاج اللازم داخل المستشفى.

شخص مصرعة أصيب 5 آخرين بني سويف الصحراوي الزعفرانة غرفة عمليات شرطة النجدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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