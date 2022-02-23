الأربعاء 23 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سيدة تخلع زوجها بعد رفضه إجرائها عملية لإزالة تكيسات الرحم

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

أقامت  سيدة ثلاثينية تدعى "سماح"  قضية خلع أمام محكمة الأسرة بزنانيري، طالبت خلالها خلع زوجها وعللت ذلك بسبب بخله الذي وصفته بالبخل الشديد. 

وقالت “سماح .ش” في دعواها: تزوجت منذ خمس سنوات وأثمر زواجي عن إنجاب طفل واحد، ونظرًا لإصابتي الدائمة بالتكيسات قررت تأجيل الإنجاب مرة أخرى حتى أتعافى تمامًا". 

وتابعت الزوجة: كان والدي متكفل بكل مصاريف علاجي، برغم أن زوجي مقتدر ماديًا، إلا أنه بخيل للغاية، وتسير كل حياته بالورقة والقلم، ولأن والدي كان على علم بذلك، فكان لا يحب أن يكون مرضى ثقل على أحد حتى لو كان زوجي، لكن بعد وفاته تغيرت الأمور".

أضافت “سماح”: "أصبح زوجي متضرر من كثرة الأدوية وغلائها ويشتكي للقريب والغريب، وفي يوم شعرت بألم شديد استمر معي لأيام وعندما تمكنت من أخذ أموال من زوجي ذهبت للطبيب وحينها أخبرني بوجود كيس دم على أحد المبايض بالرحم وبعد عمل تحاليل واشاعات تأكد الطبيب بان هذا الكيس لم يستطع إزالته بالعلاج ولابد من إجراء عملية نظرًا لكبر حجمه، ونصحني بإجراء العملية في أقرب وقت والتي تتكلف سعرها 10 آلاف جنيه. 

وعندما أبلغت زوجي عن ما قاله الطبيب تفاجأت ادعاءه بأن ليس معه أموال الأدوية وعمليات وطلب مني الاتصال بشقيقي وأخذ منه أموالًا لإجراء العملية، وعندما رفضت الاتصال بشقيقي وتشاجرت معه لبخله ورفضه إعطائي المال لإجراء عملية، وقمت بإحضار دفتر التوفير الخاص به وأخبرته بأنني على علم بأنه يمتلك به 230 ألف جنيه، فانهال علي بالضرب وقام بطردي من منزل الزوجية. 

وحملت القضية  رقم 3071  لسنة 2022 طالبت فيها بخلعه. 

العلاج أدوية زوجية تأجيل زوجة محكمة الاسرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لنا إصلاحنا ولهم غبارهم

الأكثر قراءة

«التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية» يكشف حالة الطقس غدًا

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى

توصية من لجنة التخطيط في «الأهلي» بشأن «كهربا»

«الاتصالات»: إطلاق تطبيق «ياللا yalla» أول سوبر آب فى مصر والشرق الأوسط

ترامب يمدح بوتين: اعتراف روسيا بإقليمين انفصاليين في شرق أوكرانيا خطوة «عبقرية»

في افصاح لها اليوم .. ارتفاع أرباح «ايبيكو» 7.2% خلال 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مراجعة النظراء.. مصر وإفريقيا

إبراهيم داود

عن الآثار الجانبية

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

اختر معركتك بحكمة

لواء. محسن الفحام

وزارة الداخلية واستراتيجية حقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

دوافع التحقيق مع طه حسين

جلال حمام

كيف نواجه شطحات الأفكار؟

د. القس صفوت البياضى

متى تستريح البشرية من الهجمة الفيروسية؟

زيزيت سالم

أم كلثوم تغنى "أغدًا ألقاك" فى الاجتماع السرى لجمعية أشرف عشماوى

صور

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

جانتس: نحتاج لإعداد قدرات هجومية ضد إيران حال انتهاكها لاتفاق مستقبلى

محكمة إسرائيلية تؤجل إخلاء أسرة فلسطينية من حى الشيخ جراح

إتلاف وثائق سرية و«قوافل منفصلة».. كيف أخلت إسرائيل سفارتها فى أوكرانيا؟