سيدة تخلع زوجها بعد رفضه إجرائها عملية لإزالة تكيسات الرحم

أقامت سيدة ثلاثينية تدعى "سماح" قضية خلع أمام محكمة الأسرة بزنانيري، طالبت خلالها خلع زوجها وعللت ذلك بسبب بخله الذي وصفته بالبخل الشديد.

وقالت “سماح .ش” في دعواها: تزوجت منذ خمس سنوات وأثمر زواجي عن إنجاب طفل واحد، ونظرًا لإصابتي الدائمة بالتكيسات قررت تأجيل الإنجاب مرة أخرى حتى أتعافى تمامًا".

وتابعت الزوجة: كان والدي متكفل بكل مصاريف علاجي، برغم أن زوجي مقتدر ماديًا، إلا أنه بخيل للغاية، وتسير كل حياته بالورقة والقلم، ولأن والدي كان على علم بذلك، فكان لا يحب أن يكون مرضى ثقل على أحد حتى لو كان زوجي، لكن بعد وفاته تغيرت الأمور".

أضافت “سماح”: "أصبح زوجي متضرر من كثرة الأدوية وغلائها ويشتكي للقريب والغريب، وفي يوم شعرت بألم شديد استمر معي لأيام وعندما تمكنت من أخذ أموال من زوجي ذهبت للطبيب وحينها أخبرني بوجود كيس دم على أحد المبايض بالرحم وبعد عمل تحاليل واشاعات تأكد الطبيب بان هذا الكيس لم يستطع إزالته بالعلاج ولابد من إجراء عملية نظرًا لكبر حجمه، ونصحني بإجراء العملية في أقرب وقت والتي تتكلف سعرها 10 آلاف جنيه.

وعندما أبلغت زوجي عن ما قاله الطبيب تفاجأت ادعاءه بأن ليس معه أموال الأدوية وعمليات وطلب مني الاتصال بشقيقي وأخذ منه أموالًا لإجراء العملية، وعندما رفضت الاتصال بشقيقي وتشاجرت معه لبخله ورفضه إعطائي المال لإجراء عملية، وقمت بإحضار دفتر التوفير الخاص به وأخبرته بأنني على علم بأنه يمتلك به 230 ألف جنيه، فانهال علي بالضرب وقام بطردي من منزل الزوجية.

وحملت القضية رقم 3071 لسنة 2022 طالبت فيها بخلعه.