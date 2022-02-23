الأربعاء 23 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفير الاتحاد الأوروبي يتفقد مشروعات دعم المرأة في أسوان

سفير الاتحاد الأوروبي
سفير الاتحاد الأوروبي

يتفقد وفد من الاتحاد الأوروبى برئاسة سفير الاتحاد لدى مصر كريستيان برجر -اليوم الأربعاء- عدد من المشروعات الخدمية التي ينفذها الاتحاد في أسوان. 

وأكد سفير الاتحاد الأوروبي، في تصريحات لـ “الدستور” على هامش تواجده في أسوان، أن الاتحاد يدعم دعم وتمكين المرأة في الصعيد وخاصة في مدينة أسوان والتي ستكون مدينة للتراث الثقافي، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات الخاصة بمحدودي الدخل وتوفير فرص عمل للنساء. 

ولفت برجر، إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل بمشاركة وزارة التضامن الاجتماعي والمركز القومي للمرأة، منوها إلى أنه تم إصدار مليون بطاقة رقم قومي للسيدات خلال الفترة الماضية، منوها إلى أن هناك العديد من المشروعات التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الحكومة المصرية. 

وأكد برجر فى تصريحات صحفية على هامش تواجده فى محافظة أسوان أمس، لحضور مهرجان السينما للمرأة، أن البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير يقوم بتمويل دراسة لتحديد الوظائف المطلوبة فى الاتحاد الأوروبي ودول الخليج، وإتاحة الفرصة للكثير ممن يرغبون فى الهجرة النظامية من الدول العربية ومنها مصر.

ولفت برجر إلى إدارة مشروع مع المنظمة الألمانية الإنمائية ومنظمة الهجرة والعمل الدولية، من أجل تحسين مهارات من يريدون العمل فى أوروبا، وأهم ذلك هو تعلم اللغة، والعمل مع الحكومة بحيث يكون للناس فرص عمل وسبل عيش تحول دون هجرتهم غير النظامية.

هذا ومن المقرر أن يقوم الوفد الأوروبي -الذي يرافقه وفد من ممثلي عدد من الصحف، خلال الزيارة بتفقد عدد من المشروعات التي يمولها الاتحاد الأوروبي بمحافظة أسوان ومن بينها مشروعات لدعم المرأة والشباب، كما يحضر السفير الأوروبي والوفد مساء غد الأربعاء حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة في نسخته السادسة. 

الاتحاد الأوروبي سفير الاتحاد لدى مصر كريستيان برجر أسوان تمكين المرأة

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