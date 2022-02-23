الأربعاء 23 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حملات مكبرة لإزالة 284 تعديا على المجاري المائية

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على المجاري المائية

تنفذ وزارة الموارد المائية والري والإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات حملات لإزالة موسعة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، بالإضافة إلى إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية إلى النيابة العسكرية، وذلك منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية.

وقال المهندس سامي الشابورى رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية بوزارة الموارد المائية والري، إنه تم تنفيذ حملات إزالة موسعة للتعديات، اليوم الأربعاء، تضمنت إزالة 284  حالة تعد على الترع والمصارف والمجاري المائية والرياحات ، وذلك في محافظات "سوهاج - أسيوط - المنيا - الدقهلية - دمياط - البحيرة - الفيوم - القليوبية - الغربية - كفرالشيخ"، في إطار القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع قوات الأمن والأجهزة المحلية للحد من المخالفات.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية بوزارة الموارد المائية والري لـ"الدستور"، إنه يتم العمل للحفاظ على مجرى نهر النيل من التعديات و التلوث ومن كافة أنواع الحشائش بما يضمن سلامة التصرفات المائية اللازمة لكافة الإحتياجات، وما يتطلبه ذلك من إصدار أوامر التشغيل للصيانة الدورية للوصول إلى نيل بلا مخالفات أو ملوثات.

في السياق ذاته،  أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، بأن أجهزة الوزارة ماضية بعزم لا يلين في التصدي لكافة أشكال التعديات والمخالفات على نهر النيل وفرعبه، لافتاً إلى أن الإجراء الفوري والصارم الذي اتخذته أجهزة الوزارة هو رسالة لكل من تسول له نفسه القيام بأي مخالفة على نهر النيل والترع والمصارف بأنحاء الجمهورية.

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