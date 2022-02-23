الأربعاء 23 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

القوات الأوكرانية تستمر باستهداف جمهوريتى لوغانسك ودونيتسك

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلنت جمهوريتا لوغانسك ودونيتسك الشعبيتان عن تعرض المناطق السكنية في أراضيهما الليلة الماضية إلى قصف متواصل من قبل القوات المسلحة الأوكرانية.

وأفاد المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار (JCCC) بوقوع ووقع هجوم إرهابي في محطة انطلاق الترمواي في الجمهورية.

إلى ذلك قال المكتب التمثيلي في الجمهورية إن القوات المسلحة الأوكرانية انتهكت نظام وقف إطلاق النار 114 مرة في يوم واحد في جمهورية لوغانسك، وقال: "خلال اليوم الماضي في 22 فبراير 2022، قامت التشكيلات المسلحة الأوكرانية بـ 114 انتهاكا لنظام وقف إطلاق النار، وجرى استخدام الأسلحة الثقيلة".

وفي جمهورية دونيتسك الشعبية قصفت القوات المسلحة الأوكرانية ست مناطق سكنية خلال ثلاث ساعات.

وذكر المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار (JCCC) أن القوات الأوكرانية قصفت ست نقاط سكنية خلال ثلاث ساعات: "فقد جرى قصف بيلايا كامينكا، ونوفايا مارييفكا، وبيتروفسكوي، وساخانكا، وبيزيمينوي، وكومينترنوفو. وتم إطلاق 38 لغما من عيار 120 ملم المحظور بموجب اتفاقيات مينسك، بالإضافة إلى قنابل آر بي جي".

وتصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل القوات الأوكرانية. 

 و علي صعيد آخر ، اعتبر وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليب أن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك "يضع العالم على شفير حرب عالمية ثالثة".

وقال كوليبا، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء: "نحن أمام مفترق طرق يتعلق بأمن أوروبا، والتحركات الروسية تضع العالم على شفير حرب عالمية ثالثة".

وأضاف أن "أوكرانيا ترحب بالعقوبات الأمريكية ضد روسيا".

وتابع: "لدينا خطتان لردع روسيا أولها استخدام الطرق الدبلوماسية أو اللجوء إلى الكفاح المسلح".

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