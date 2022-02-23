أوكرانيا تشيد بالعقوبات المؤلمة المفروضة على روسيا

أشاد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا بالعقوبات الأمريكية "المؤلمة" المفروضة على روسيا ردا على

تصعيدها العسكري ضد جارتها.



وحسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس” الروسية ، قال كوليبا في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تعليقا على العقوبات: "إنها محددة للغاية ومؤلمة".



ومضى كوليبا يقول إن الحكومة الأوكرانية "تحيرت" من العقوبات التي فرضتها واشنطن فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية فى دونيتسك ولوهانسك في شرقي أوكرانيا.



وقال: "لقد تحيرنا لأننا رأينا كيف يُعاقب الجانب الذي يسعى إلى الاعتراف من روسيا، لكننا لم نر كيف تعاقب روسيا، التي منحت اعترافها. لكننا رأينا ذلك اليوم".



وتابع الوزير أيضا "أنه لا يوجد شيء اسمه غزو بسيط أو وسط أو كبير. الغزو هو غزو".



ومن ناحية أخرى قال بلينكن إن خطة بوتين هي "السيطرة على أوكرانيا وشعبها، وتدمير الديمقراطية في أوكرانيا، التي تقدم تناقضا صارخا مع الاستبداد الذي يقوده، لاستعادة أوكرانيا كجزء من روسيا".

وعلى صعيد آخر، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الأنشطة العسكرية للناتو وزعزعة نظام الرقابة على الأسلحة تحمل مخاطر في طياتها.

وقال بوتين في برقية تهنئة للعسكريين بمناسبة عيد "حماة الوطن" 23 فبراير: "نرى الأوضاع الصعبة على الساحة الدولية، وما تحمل التحديات القائمة في طياتها من مخاطر، ومنها زعزعة نظام الرقابة على الأسلحة والأنشطة العسكرية لحلف الناتو".

وأضاف أنه "لا تزال بدون رد دعوات روسيا لبناء نظام للأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة، من شأنه أن يحمي جميع البلدان".

وأكد أن "بلادنا منفتحة دائما على الحوار المباشر و الصريح لإيجاد حلول دبلوماسية للقضايا الأكثر تعقيدا".

وشدد على أن "مصالح روسيا وأمن مواطنينا" أولوية "غير مشروطة" بالنسبة للقيادة الروسية، وأنها ستواصل تطوير الجيش والأسطول الحربي.

كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن ظهور أسلحة نووية تكتيكية لدى أوكرانيا يمثل تهديدًا استراتيجيًا لبلاده.

وقال في تصريحات للصحفيين اليوم بالكرملين إن روسيا ستنفذ التزاماتها تجاه دونيتسك ولوجانسك حال تطلبت الضرورة بناء على الاتفاقيات، التي وقعتها أمس، مشددًا على أن موسكو ستقدم مساعدات عسكرية لجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك وسترسل قواتها المسلحة إلى أراضي هاتين الجمهوريتين.