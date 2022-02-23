ترامب: لو كنت لا أزال فى السلطة ما كان بوتين ليهدد كييف

أشاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب باعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمنطقتين انفصاليتين في شرق أكرانيا، واصفًا ذلك بأنه عمل "عبقري"، لكنه اعتبر أن هذه الأزمة ما كانت لتحدث أبدا في ظل إدارته الجمهورية.

وعندما سئل ترامب، خلال مقابلة مع إذاعة يمينية عن رأيه في اعتراف بوتين باستقلال دونيتسك ولوجانسك، أجاب أنه علّق، خلال متابعته التليفزيون "هذا عمل عبقري".

وأضاف "بوتين يعلن استقلال منطقة كبيرة من أوكرانيا، أوه هذا رائع".

وواجهت روسيا ردود فعل دولية قاسية بعد إعطاء بوتين أوامر لقواته بدخول أوكرانيا لحفظ السلام في المنطقتين الانفصاليتين.

وجاءت هذه الخطوة مع انتشار عشرات الآلاف من الجنود الروس على حدود أوكرانيا ووسط تحذيرات من غزو روسي شامل.

واعتبر ترامب أن تكتيكات بوتين كانت "ذكية"، دون أن يعقّب أكثر، وأن الولايات المتحدة يمكن أن تطبق مثل هذه التكتيكات عند حدودها مع المكسيك.

وانتقد ترامب، في بيان منفصل، طريقة إدارة خلفه جو بايدن للأزمة في أوكرانيا، مذكرًا بالعلاقة المتينة التي كانت تجمعه ببوتين ومؤكدًا أنّ سيّد الكرملين ما كان ليتصرّف على هذا النحو "أبدًا" في ظلّ إدارته.

وقال "لو أديرت الأزمة بشكل صحيح لما كان هناك أيّ سبب لحدوث ما يحدث حالياً في أوكرانيا".

وأضاف "أعرف فلاديمير بوتين جيدًا، وما كان ليفعل أبدًا في ظلّ إدارة ترامب ما يفعله حاليًا، مستحيل!".

وتعرض التقارب بين ترامب وبوتين لانتقادات حادّة من جانب المعارضة الديمقراطية في عهد الإدارة الجمهورية السابقة.

واعتبر الملياردير الجمهوري أنّ العقوبات التي فرضتها إدارة بايدن حالياً ضعيفة.

وقال: "إنها غير مهمّة مقارنة بالاستيلاء على بلد وأراض ذات مواقع استراتيجية".

وأضاف "لم يحصل بوتين على ما أراده دائمًا فحسب، لكنه يزداد ثراء من ارتفاع أسعار النفط والغاز".