السفارة الروسية لدى لندن: عقوبات بريطانيا الأخيرة ضد موسكو «غير شرعية»

أعربت السفارة الروسية في بريطانيا، عن رفضها للعقوبات التي فرضتها الحكومة البريطانية ضد موسكو، والتي أعلنها رئيس الوزراء بوريس جونسون، في وقت سابق من اليوم، ووصفتها بأنها "غير شرعية".



وقال مسؤول بالسفارة، لم يُعلن عن اسمه، في تصريحات لوكالة أنباء (تاس) الروسية: "فيما يتعلق باعتراف روسيا بجمهوريتي "دونيتسك" و"لوجانسك" الشعبيتين، أعربت وزارة الخارجية البريطانية عن احتجاجها الشديد على هذا القرار، وفرضت الحكومة البريطانية عقوبات غير شرعية من وجهة نظر القانون الدولي".



وأضاف المسئول أن لندن ليست لديها اهتمام كبير بتسوية الأزمة في أوكرانيا، لكنها تفضل تسجيل نقاط سياسية على خلفية تأجيج التوترات.. موضحًا أنه: "ليس سرًا بالنسبة لنا أن بريطانيا كانت ستفرض عقوبات على بلدنا في أي حال من الأحوال".



يُشار إلى أن وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس استدعت، اليوم سفير روسيا في المملكة المتحدة، أندريه كيلين، على خلفية اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك.

وعلي صعيد آخر ، وقعّت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، على حزمة العقوبات البريطانية الأولى ضد روسيا، في أعقاب قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك أمس.



وقالت تروس - في تغريدة دونتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - "يُقابل الاعتداء الروسي بتكاليف باهظة، وقعت اليوم أول حزمة من العقوبات التي تستهدف الأوليجارشية الروسية والبنوك المقربة من الكرملين، وسنواصل عقوباتنا ضد روسيا حال رفضت عدم التصعيد".



يٌشار إلى أن الأوليجارشية الروس هم طبقة رجال الأعمال في الجمهوريات السوفيتية السابقة، الذين تربحوا على الثروة بسرعة خلال عصر الخصخصة الروسية في أعقاب تفكك الاتحاد السوفياتي في التسعينيات.



كما أشارت تروس - في بيان بثته الحكومة البريطانية عبر موقعها الإلكتروني - إلى أن العقوبات التي وقعتها تشمل 3 رجال أعمال روس و5 بنوك، مضيفة أن بريطانيا ستعاقب أعضاء مجلس الدوما الروسي الذين صوتوا لصالح الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوهانسك، واصفة ذلك بـ انتهاك للسيادة الأوكرانية.



يُذكر أن وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس استدعت، في وقت سابق من اليوم ، سفير روسيا في المملكة المتحدة أندريه كيلين، على خلفية اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك.