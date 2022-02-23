إلهام شاهين تكشف تطورات الحالة الصحية لسمير صبرى

كشفت الفنانة إلهام شاهين آخر تطورات الحالة الصحية للفنان القدير سمير صبري، إثر تعرضه لوعكة صحية مؤخراً قائلة : كنت عنده النهاردة بصحبة الفنانة القديرة ميرفت أمين، والفنانة دنيا سمير غانم، والحمد لله وهو أفضل من إمبارح لكنه يعاني من مشكلة في الصمام "الميترالي" ويستعد لاجراء عملية قسطرة فى القلب بعد غد الخميس.

وأكدت إلهام أن الروح المعنوية لدى الفنان سمير صبرى، مرتفعة للغاية، ويشعر باللمة لتواجد الأصدقاء حوله قائلة : " سمير كويس جداً وكان بيقول لنا خليكوا معايا ".

وكشفت شاهين، خلال برنامج "كلمة أخيرة“ الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن الفنان سمير صبري أبلغها بإيصال التحيات للإعلامية لميس الحديدي لتكشف الأخيرة أنها أرسلت رسالة له قائلة : «بعت له رسالة قلت له بسلم عليك واحشني وأنا خايفة عليك» وعلقت شاهين قائلة : " قال عليكي صديقة عزيزة ومقربة".

وتابعت : سمير صبري أجدع صديق ولديه رصيد من الإنسانيات مع زملائه من أجدع الناس الي قابلتها في حياتي كلها وبيقف مع كل زمايله ولما بتعب بيكون أول واحد بيسأل عليا.. راجل جدع وإنسان وطيب وبيحب زملائه".

وكان قد تعرض سمير صبري لوعكة صحية مساء الأحد، وقال الناقد طارق الشناوي صباح اليوم الثلاثاء في منشور له عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: "أمس كان سمير صبري يراجع تفاصيل برنامجه الغنائي ذكرياتي مع المخرج المبدع محمد تركي على محطة الأغاني ليُذاع اليوم الساعة الرابعة، سمير في المستشفى يتلقي الرعاية الطبية اللازمة وخلال أيام إن شاء الله يعود لمنزله، أتمني أن يتوقف البعض عن إطلاق الشائعات، وندعو الله بالشفاء العاجل للفنان الكبير المتعدد المواهب الذي منحنا الكثير ولا يزال".

المعروف أن الفنان الكبير سمير صبرى وُلد في يوم 27 ديسمبر عام 1936، وأحب الفن من صغره وعاش وسط عائلة تجيد الفن وتحترمه، فعائلته أم وأب وجد و7 خالات شكلوا طفولته وصنعوا شخصيته واصطحبوه إلى دور السينما والمسرح، وشجعوه عندما وقف أمامهم يقلد الفنانين يغنى ويرقص.

تبناه العندليب عبد الحليم حافظ، بعد ما انفصل والده ووالدته وذهب إلى القاهرة وهو فى عمر 9 سنوات، وقدمه للفنانة لبنى عبد العزيز وهو فى عمر الـ 10 سنوات، ليصبح نجم البرنامج الأوروبى، بدأ الفنان سمير صبرى، حياته الفنية كمذيع في التليفزيون المصري، ولم يعتزل تلك المهنة حتى يومنا هذا، على الرغم من نجاحه في مجال التمثيل والغناء.