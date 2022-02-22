سفير مصر الجديد لدى بلجيكا يقدم أوراق اعتماده (صور)

قدم دكتور بدر عبدالعاطي، سفير مصر لدى مملكة بلجيكا، اليوم الثلاثاء، أوراق اعتماده سفيرًا إلى الملك فيليب الأول، ملك بلجيكا، بالقصر الملكي في العاصمة "بروكسل".

وعبر الملك فيليب الأول عن سعادته باستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم 16 فبراير الجاري، خلال زيارة سيادته الأولى إلى بروكسل، للمشاركة في أعمال الدورة السادسة من قمة الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي.

وأشاد بالحوار الذي دار بينه وبين الرئيس السيسي حول العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وبلجيكا إلى جانب العلاقات السياسية والاقتصادية. كما حرص جلالة الملك فيليب الأول على التأكيد على تقدير بلجيكا لمصر ودورها المحوري في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بحفظ الأمن والاستقرار في ظل قيادة الرئيس السيسي.

من جانبه، نقل السفير دكتور عبد العاطي إلى ملك بلجيكا، تقدير الرئيس السيسي لحفاوة الاستقبال والمقابلة الهامة التي تمت بين سيادته وجلالته.

وكذلك، نقل عبدالعاطي تطلع مصر نحو مزيد من تطوير وتعميق العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية مع بلجيكا؛ والممتدة من عصر محمد علي، مرورًا بالبارون "إمبان" الذي أنشأ حي مصر الجديدة، ووصولًا إلى الدور الإيجابي الذي تقوم به الشركات البلجيكية في الوقت الراهن في عملية التحديث والتطوير الجارية في مصر، لا سيما في توسيع قناة السويس وبناء المتحف الكبير؛ وغيرها من مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، بما في ذلك إنتاج الهيدروجين الأخضر؛ فضلًا عن مجالات البنية التحتية والخدمات اللوجيستية وتطوير الموانئ وربطها بين البلدين.