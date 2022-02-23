إقامة معرض «أهلا رمضان» بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات.. 24 مارس

أعلن رئيس جهاز حماية المستهلك المهندس أيمن حسام الدين، في بيان رسمي قبل قليل، أنه سيتم إقامة المعرض الرئيسي "أهلًا رمضان" بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر في الفترة من 24 مارس وحتى أول من إبريل المقبل .

وأضاف، في تصريحات له اليوم، أنه حتى الآن بلغ عدد الشركات المشاركة بالمعرض نحو 175 شركة، متوقعًا زيادة الشركات المشاركة ليتراوح من 250 الى 275 شركة قبل بدء المعرض.

وأضاف أنه تم الاتفاق مع السلاسل التجارية المشاركة على تقديم خصومات تتراوح من 15 الى 20% على سلة الغذاء الرمضانية الأساسية، التى يسمح هامش الربح بها.

وأكد أنه سيتم إقامة أجنحة "أهلًا رمضان" داخل السلاسل التجارية لتغطية أكبر مساحة جغرافية، حيث تصل عدد الفروع إلى نحو 1300 فرع .

وأشار إلى أنه سيتم بالتزامن مع إقامة المعرض الرئيسي إقامة معارض رئيسية وفرعية في كل المحافظات، مؤكدًا الحرص على توفير كل السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية في جميع المناطق لرفع العبء عن كاهل المواطنين .

وقال جاري الآن الإعداد لتحديد الأماكن التي سيتم فيها إقامة الشوادر في المحافظات، لافتًا الى أنه تم تشكيل لجنة عليا في كل محافظة برئاسة سكرتير عام المحافظة، ومدير مديرية التموين، ورئيس الغرفة التجارية، ومندوب من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لحصر المعارض التي سيتم إقامتها، وعدد محال السوبر ماركت الرئيسية والفرعية المشاركة، بالإضافة إلى تحديد عدد القوافل التي سيتم تسييرها، فضلًا عن التي سيتم إطلاقها من المنطقة المركزية، ومتابعة تجهيز المعارض، منوهًا بأن اللجان ستنتهي من عمليات الحصر خلال الأسبوع الأول من مارس المقبل.

وأوضح "حسام الدين"، أنه من المستهدف ألا يقل عدد القوافل عن 100 قافلة متنقلة (سيارات تتراوح من 5ر1طن الى 5 أطنان) تكون محملة بكافة السلع التي يحتاج إليها المواطنين وتستطيع الوصول إلى كافة النجوع والكفور والمناطق النائية.