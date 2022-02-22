حصاد وزارة التموين اليوم.. مد فترة التصفية الموسمية حتى 21 مارس

شهدت وزارة التموين اليوم عدد من الفعاليات فى القطاعات التابعة لها، وترصد الدستور أبرزها في السطور التالية:

قرر علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، مد فترة التصفية الموسمية الأولى لعام 2022 اعتبارًا من ‏الأربعاء 9/3/2022 إلى الإثنين 21/3/2022.

شمل ‏القرار الصادر من وزير التموين ‏اليوم إلزام الجهات التي تريد المشاركة في التصفية ‏الموسمية بضرورة الحصول على إذن مسبق من مديريات التموين ‏والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية، كما ألزم القرار ‏الجهات المشاركة في الإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية ‏مقترنا به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال ‏الشهر السابق على التصفية.

وقال أحمد كمال، معاون الوزير، المتحدث الرسمي للوزارة، ‏إن التصفيات الموسمية، سواء الصيفية أو الشتوية، الهدف منها هو ‏تنشيط التجارة الداخلية، مؤكدًا أن التخفيضات الموجودة بالاوكازيون ‏تساهم في توفير كل احتياجات المواطن سواء من الأدوات المنزلية أو ‏المنتجات الجلدي أو الملابس بتخفيضات تصل إلى 50%.

https://www.dostor.org/3722773

تلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، تقريرًا من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة يتضمن أن شركة تطبيقات ‏البطاقات الذكية العاملة في منظومة الدعم "الخبز - السلع التموينية - ‏المطاحن" ستقوم بعمل صيانة للخوادم الموجودة داخل مركز معلومات ‏مصر وذلك يوم الجمعة المقبل بدءًا من ‏التاسعة مساء إلى الواحدة صباحًا.

وأكد التقرير أن ‏عمليات الصيانة لن تزيد عن 4 ساعات فقط، ذاكرا أن كل ‏عمليات الصيانة ستكون ليلًا، على أن يتم تنفيذ المرحلة الثانية من عمل الصيانة السبت المقبل، وذلك بدءًا من التاسعة مساءً إلى ‏الثانية صباحًا.

وأكدت وزارة التموين أن عمليات الصيانة لن تؤثر على ‏عمليات صرف الخبز والسلع خاصة أنها ستتم ليلًا وعمليات الصرف تتم ‏صباحًا.

https://www.dostor.org/3722768



صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية أحمد كمال بأنه تم خلال الفترة الماضية تحويل نحو 3156 مخبزا بلديا مدعما للعمل بالغاز الطبيعي كوقود بدلا من استخدام السولار في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي.

وأضاف في تصريحاته اليوم أن إجمالى عدد المخابز التى تعمل بالغاز الطبيعي بلغ حتى الآن نحو 9 آلاف مخبز على مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضح كمال أن التوسع في استخدام الغاز الطبيعي يأتي ترشيدا للطاقة، ومراعاة للعناصر البيئية والاجتماعية، وتحقيقا للاستفادة المثلى من تلك الثروة الطبيعية، كما أنه يساهم بشكل كبير في الحفاظ على البيئة ، من خلال تقليل خطر الانبعاثات الضارة، من الكربون، ويتوافق مع معايير التنمية المستدامة.

وأضاف أن استخدام الغاز الطبيعي يساعد المخابز على تطوير إنتاجهم، وتحسين جودة رغيف الخبز المدعم المقدم للمواطنين

https://www.dostor.org/3722880