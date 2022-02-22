حصاد وزارة النقل اليوم.. كامل الوزير: انتهاء الدراسة الأولية للربط السككي بين مصر والسودان

شهدت وزارة النقل، اليوم الأحد، عدد من الفعاليات فى القطاعات التابعة لها، وترصد “الدستور” أبرزها في السطور التالية:

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وزير النقل السوداني المكلف الدكتور هشام أبوزيد، لمتابعة عدد من مشروعات التعاون المشتركة، بحضور السفير السوداني بالقاهرة ورؤساء هيئات الموانئ البرية والجافة والنقل النهري ووادي النيل للملاحة النهرية.

وأكد وزير النقل على قوة العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، قائلا إن وزارة النقل تضع كافة إمكاناتها للتنسيق والتعاون مع الأشقاء السودانين في قطاعات النقل كافة، ثم تباحث الوزيران حول الربط السككي بين الجانبين، وتم التأكيد على الانتهاء من أعمال الدراسة الأولية للمشروع والاتفاق على المسار من أسوان إلى أبوسمبل بطول ٢٨٥ كمرحلة أولى، على أن يتم الربط من أبوسمبل إلى وادي حلفا بالسودان كمرحلة ثانية بطول حوالي ٨٠ كم، كما تم التباحث حول أخر المستجدات الخاصة بإنشاء محطة تبادلية في دولة السودان.

وقامت الهيئه القوميه لسكك حديد مصر بإعداد نموذج لمحطة تبادلية موضح بها الأرصفة والسكك على أن يتم استخدامها لنقل الركاب والبضائع بكافه أنواعها وتصلح لكافة أنشطة التبادل التجاري الحالية والتوسعات المستقبلية في حجم التجارة بين البلدين، وذلك بغرض تقليل نفقات مشروع الربط السككي بين مصر والسودان وتقليل المدة الزمنية اللازمة لتنفيذ المشروع.

https://www.dostor.org/3722206

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، المهندس وجيه عزايزة وزير النقل الأردني، وذلك للتباحث حول تدعيم التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة.

وفي بداية اللقاء، أكد وزيرالنقل عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين والقيادة السياسية في البلدين والتعاون المثمر في شتى المجالات ومنها قطاع النقل.

وأكد الوزير أن وزارة النقل المصرية تضع جميع إمكاناتها في خدمة الأشقاء في وزارة النقل الأردنية.

وأعرب وزير النقل الأردني عن سعادته بالتعاون بين الجانبين، مشيدًا بالنهضة الكبيرة التي تعيشها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل.

وأكد الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل الأردنية لزيادة حجم التعاون المشترك في مختلف قطاعات النقل.

ووجه الشكر إلى وزير النقل على التعاون الإيجابي والمثمر في جميع الموضوعات المتعلقة بتسهيل حركة تنقل الأفراد والبضائع بين الجانبين.

https://www.dostor.org/3722135

شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 79024 طن بضائع عامة ومتنوعة و416 شاحنة و586 سيارة ملاكي، حيث شملت حركة الصادرات تداول 639 طن بضائع عامة ومتنوعة 186 شاحنة و6 ملاكي و77820 طن فوسفات، كما شملت حركة الواردات تداول 565 طن بضائع عامة ومتنوعة 230 شاحنة و581 ملاكي ومتواجد 12 سفنية على الأرصفة.

ووفقا لبيان موانئ البحر الأحمر، استقبل ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة 95 شاحنة و25 ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 77 شاحنة و9 ملاكي، وغادرت السفينة الحرية بحمولة 70 شاحنة والسفينة دليلة بحمولة 74 شاحنة و5 ملاكي، والسفينة lNTINEDOLU بحمولة 52300 طن فوسفات تصدير إلى الهند، والسفينة VUTURE ID بحمولة 25520 طن فوسفات تصدير إلى الهند.

https://www.dostor.org/3722492