الثلاثاء 22 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

درس هام من التعليم لطلاب الصف الخامس الابتدائي (فيديو)

التربية والتعليم
التربية والتعليم

بثت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فيديو جديد لطلاب الصف الخامس الابتدائي.

وقالت الوزارة: هل فكرت يومًا لماذا لا تتحرك الأشياء بسهولة عند دفعها؟ عزيزي طالب "الصف الخامس الابتدائي"، تعرّف معنا على السبب، بالإضافة إلى نشاط توضيحي في الفيديو التالي، من درس "الاحتكاك"، مادة "العلوم".

رابط الفيديو 
https://fb.watch/bkXzqQINx3/

وأضافت : وفي حال فاتكم أي درس، زوروا قناتنا على اليوتيوب وتابعوا كل الدروس بتقنية HD من اللينك التالي:
https://www.youtube.com/c/ قناةمدرستنا

الوادي الجديد الفيوم بني سويف وزارة التربية والتعليم كفرالشيخ مرسى مطروح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

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وائل لطفي

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