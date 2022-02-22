مجلس السيادة يشكل لجنة عليا لحصر الضرر بولايات شرق السودان

أصدر نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني رئيس اللجنة العليا لإيجاد الحلول الناجعة للوضع في شرق السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، مساء اليوم، قرارا بتشكيل لجنة اتحادية عليا لحصر وجبر الضرر بولايات شرق السودان برئاسة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي وعضوية آخرين.

وبحسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي حدد القرار اختصاصات اللجنة في حصر وجبر الضرر بولايات شرق السودان الثلاث، ومخاطبة قضايا التنمية بالولاية الثلاث واستصحاب وبلورة آراء ومقترحات المكون المحلي بالولايات الشرقية بما يدعم الاستقرار والتنمية.

كما أصدر دقلو قرارا بتشكيل اللجنة الفنية العليا لتخطيط وتعيين الحدود الإدارية للقبائل والنظارات في ولايات شرق السودان الثلاث برئاسة د. معاذ احمد محمد تنقو رئيس المفوضية القومية للحدود وعضوية آخرين.

وحدد القرار اختصاصات اللجنة في تحديد الحدود الإدارية لولايات شرق السودان الثلاث عبر وضع الأسس والمعايير والمرجعيات لتحديد الحدود الإدارية، ووضع خطة زمنية محددة لتخطيط وترسيم الحدود، والجلوس مع ممثلي حكومات الولايات والمحليات والوحدات الإدارية والنظار والعموديات المستقلة وزعماء القبائل المختلفة واستلام الوثائق والخرائط منها.

وإلى جانب ذلك وجه القرار اللجنة بوضع الميزانية اللازمة لأداء مهامها، وتحديد سكرتارية لتنظيم أعمالها، ومنحها الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبا وتكوين لجان فرعية وتحديد مهامها واختصاصاتها.

وفي ذات السياق وجه نائب رئيس مجلس السيادة، مفوضية اللاجئين بتفعيل حصر ومراجعة معسكرات اللاجئين بالولايات الشرقية، كما وجه دقلو والي البحر الأحمر بالوقف العاجل للإجراءات الاستثنائية بمنطقة جنوب طوكر.

ووفق البيان ووجه نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وزير الداخلية المكلف بتسليم المطلوبين في أحداث ١٥ أكتوبر ٢٠٢٠ م بمدينة كسلا للأجهزة العدلية.