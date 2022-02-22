إحالة أوراق 3 متهمين بخطف ربة منزل وهتك عرضها في الإسكندرية للمفتي

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبد الشافي، رئيس المحكمة، اليوم الثلاثاء، بإحالة أوراق 3 متهمين إلي مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة شهر أبريل المقبل للنطق بالحكم في إعدامهم، على خلفية اتهامهم بخطف ربة منزل تحت تهديد السلاح وهتك عرضها.

صدر القرار بعضوية كل من المستشار الدكتور مجدي سلامة دياب، والمستشار الحسيني أحمد عطا حسين، والمستشار محمد عاطف مشالي، وسكرتير الجنايات ياسر أحمد متولي.

وترجع احداث القضية رقم 9527 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا، ببلاغ يفيد بخطف المجني عليها وهتك عرضها بالقوة بأحد مناطق دائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثالث، بأنه عقب تواجد المجني عليها "ه.ز.س"، 27 سنة، ربة منزل استقلالها سيارة ليلا بالطريق الدولي، فوجئت بقيام كل من "ش.ح.ر"، بائع خضار، و"م.ح.م"، عاطل، و"ح.م.ع"، بائع خضار، وأشهر المتهمين الأول والثاني أسلحتهم البيضاء في وجهها وتواجد المتهم الثالث على مسرح الجريمة وبحوزته سلاح أبيض، وأجبروا قائد السيارة على الفرار واقتادوا المجني عليها إلى عشه بأرض زراعية مجاورة للطريق الدولي ، وقاموا بنزع ملابسها تحت تهديد السلاح وشل مقاومتها.

كما قام المتهم الأول بهتك عرضها ما أن خارت قواها حتى تناولوا عليها باقي المتهمين على مواقعتها، الواحد تلو الآخر، لمدة ساعات، وقام المتهم الأول بتصويرها عقب الاعتداء عليها لتهديدها حتى لا تفضح أمرهما، وأجبرها المتهم الأول الدلوف إلى محل سكنه تحت تهديد السلاح.

وعقب الإبلاغ عن الواقعة، تم تحديد مكان خطف المجني عليها، وعلى الفور داهمت قوة أمنية محل سكن المتهم الأول، إلى أنه استعمل القوة ضد القوة مستخدما سلاح أبيض، وتمكنت القوة من ضبطه والإبلاغ عن المتهمين، وبحوزتهم السلاح الأبيض والهاتف المسجل عليه الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضهم على النيابة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.