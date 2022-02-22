الثلاثاء 22 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مروة ناجي لـ«الدستور»: سعيدة بردود الأفعال على «عايز تعرف»

مروة ناجي
مروة ناجي

أكدت المطربة مروة ناجي، أنها تواصل التحضيرات والبروفات الخاصة بحفلها المقرر إقامته بعد غد الخميس الموافق 24 فبراير على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية؛ وذلك بمشاركة فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي وقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار.

أشارت مروة، لـ«الدستور» إلى أنها اتفقت مع الموسيقار عبد الحميد عبد الغفار، على تقديم برنامج فنى ضخم، لجمهورها الاوبرالى خلال الحفل، حيث تشدو بمجموعة من أجمل الأغنيات لعمالقة الطرب منها في يوم وليلة، على رمش عيونها، قال جاني بعد يومين، موعود، قلبي ومفتاحه ويختتم الحفل برائعة كوكب الشرق "أم كلثوم" حيرت قلبي معاك.

فى سياق آخر، أعربت مروة عن سعادتها البالغة بردود الأفعال التى تتلقاها على أحدث أغنياتها «عايز تعرف» والتى طرحتها مؤخرا على طريقة الفيديو كليب، تزامنا مع احتفالات عيد الحب، وتخطت 4 مليون مشاهدة خلال أسبوع وهى من كلمات أحمد المالكى وألحان محمد محمدى وتوزيع محمد شفيق وإخراج أحمد أسامة، وكانت الأغنية الأولى لمروة ناجي التي ترتدى فيها فستان زفافها الحقيقى والتى ظهر فيها زوجها محمد البطران لأول مرة أيضا.

من المقرر أن يبدأ حفل مرة ناجي، بالأوبرا فى تمام الثامنة مساء، وتشارك خلاله عازفة الكلارينت المتميزة الفنانة هدى حسني، ويتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة ومختارة لروائع زمن الفن الجميل، حيث يبدأ الفاصل الأول من الحفل بموسيقى"بهية" أداء الفرقة الموسيقية، وكان عندي غزال، وسمرة يا سمرة أداء الفنان خالد حماد، ومن الباب للشباك، ومن حبي فيك يا جاري أداء الفنانة هيام محمد، واللي يهواك إهواه، سواح أداء الفنان محمد الخولى.

ـ أسعار تذاكر حفل مروة ناجي

من المتوقع أن يرفع الحفل لافتة «كامل العدد»، خاصة أن معظم تذاكره نفدت فور طرحها على الموقع الإلكتروني الخاص بدار الأوبرا المصرية، وانقسمت إلى ثلاث فئات الأولى بمبلغ 175 جنيها، والثانية بمبلغ 120 جنيها، أما الثالثة والأخيرة بـ100 جنيها.

ويقام الحفل وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على سلامة الجميع، بداية من قياس درجة الحرارة، والدخول من بوابات مخصصة لتعقيم الجمهور، وارتداء الكمامات مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

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