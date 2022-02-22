تشميع 23 محلًا تجاريًا وتحرير 21 محضر إشغال في الإسماعيلية

واصلت الوحدات المحلية حملاتها اليومية لرفع الإشغالات ومراجعة تراخيص المحلات على مستوى محافظة الإسماعيلية.

وفي هذا الصدد، نفذت الوحدة المحلية لحي أول، حملة لإزالة الإشغالات بعدة مناطق بالحى منها شارع السلطان حسين والجامعة القديمة وطريق نمرة 6، أسفرت عنها ضبط 7 أنبوبة وثلاجة، و35 كرسيا، وتحرير 8 محاضر إشغال، و2 استاند حديد، وتشميع 10 محلات بدون ترخيص.

كما أسفرت الحملة التي شنتها الوحدة المحلية لحي ثان بطريق بورسعيد والطريق الدائرى، عنها تحرير 8 محاضر إشغال طريق و3 محاضر للباعة الجائلين، علاوة على التحفظ على 10 موازين و5 طاولات و5 شماسي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي حي ثالث، استهدفت الحملة منطقة الدوحة والطريق الدائري وشارع شبين ومحيط نقابة التطبيقيين بالإسماعيلية، وأسفرت عن تحرير 10 محاضر إشغال و إغلاق وتشميع 13 محلا لعدم وجود ترخيص، والتحفظ على 45 مقعدا وثلاجة عرض وضبط عدد من الشيش

وشدد محافظ الإسماعيلية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات الميدانية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمحال التجارية والمطاعم والمقاهى وإزالة كافة الانشغالات لإعادة المظهر الحضاري وتحقيق الانضباط في الشارع الإسمعلاوي.

وفي سياق متصل واصلت مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية، تحت إشراف المهندس أحمد الشيمي مدير مديرية الطرق بالمحافظة استكمال رفع كفاءة وتطوير محور فؤاد عزيز غالي حتى طريق صبرى مبدي.

ومن جانبه أشار «الشيمي» إلى أن أعمال التطوير بدأت من نادي المنتزه وصولًا إلى طريق صبرى مبدى بالإضافة إلى أنه جارى إنشاء ساحة انتظار جانبية لسيارات المدرسة خلف حديقة الخالدين وذلك حرصا على السيولة المرورية للطريق، مضيفا أنه جاري الانتهاء من تطوير سور حديقة العلوم والفنون.

كما تواصل مديرية الطرق والنقل بالمحافظة تطوير ورفع كفاءة شارعي الأقصر ووادى حلفا بمنطقة عرايشية مصر، وذلك ضمن مشروع تطوير وإعادة رصف منطقة حى السلام وخاصة الطرق المتهالكة بها والتى مر على رصفها عدة سنوات.