رئيس حكومة لبنان: السعودية تمثل الأخ والسند لنا

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أن المملكة العربية السعودية تمثل بالنسبة إلى لبنان الأخ والسند، مؤكدًا اعتزاز اللبنانيين بتاريخ من العلاقات التي جمعت البلدين وبوقوف المملكة الدائم إلى جانب لبنان ودعمه ومساعدته في حل أزماته الكثيرة.

جاء ذلك في تصريحات له اليوم بمناسبة ذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية.

وأضاف ميقاتي أن المملكة العربية السعودية لها في وجدان كل مسلم وعربي مكانة مميزة باحتضانها القبلة الشريفة وسائر الاماكن المقدسة.

وهنأ ميقاتي، المملكة قيادة وشعبًا في هذا اليوم، متمنيًا لها دوام التقدم والازدهار والريادة.