الثلاثاء 22 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوتين يوجه طلبا للبرلمان لاستخدام القوات المسلحة الروسية خارج البلاد

الرئيس الروسى فلاديمير
الرئيس الروسى فلاديمير بوتين

أعلنت رئيس مجلس الاتحاد البرلمان الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، مساء اليوم، أن الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، وجه طلبا لاستخدام القوات المسلحة لروسيا خارج البلاد.

وقال ماتفيينكو إن الرئيس بوتين سيقرر عدد الجنود ومهامهم إذا وافق المجلس على طلب نشرهم في دونباس، وفقا لما أوردته قناة روسيا اليوم فى نبأ عاجل قبل قليل.

وفى وقت سابق من اليوم، أيد الروس والانفصاليون في أوكرانيا خطوات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإعلان انفصال جمهوريتي «دونيتسك ولوجانسك» عن أوكرانيا على الرغم من الإدانات الدولية لهذا القرار.

وطالب الانفصاليون والروس بوتين بعدم الانتظار واتخاذ خطوات جدية على أرض الواقع وعدم انتظار الدبلوماسية الغربية.

فيما أدان قادة الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا بشدة، قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بإقليمي دونيتسك ولوجانسك شرق أوكرانيا كجمهوريتين مستقلتين.

جلس الاتحاد البرلمان الروسي الرئيس الروسي الجنود القوات المسلحة دونباس

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