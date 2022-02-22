إقبال ذوي الهمم على المشاركة في فعاليات «قادرون باختلاف» بجامعة طنطا (صور)

شهدت كلية الطب بجامعة طنطا، اليوم الثلاثاء، إقبالًا من الطلاب ذوي الهمم على المشاركة في فاعليات مبادرة "قادرون باختلاف" خلال احتفالات الجامعة بيوبيلها الذهبى، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتور حمدى شعبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن، والدكتور أحمد غنيم عميد الكلية.

وأكد الدكتور محمود ذكى، أن شركاء التنمية من ذوى الهمم وأصحاب القدرات الخاصة يعيشون عصرهم الذهبي في عهد الرئيس السيسي حيث يحظون بالدعم والرعاية فى ظل "الجمهورية الجديدة" التي تهتم ببناء الإنسان، مؤكدًا حرص جامعة طنطا على استثمار طاقاتهم، وتقديم كل سبل الرعاية والدعم لهم.

وأوضح الدكتور حمدي شعبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة، أنه تم تقديم الخدمات والرعاية الصحية وتوقيع الكشف الطبى وفحص عدد من الطلاب ذوى الهمم فى إطار برنامج الجامعة لتنفيذ مبادرة "قادرون باختلاف".

من جانبه أشاد الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب باطلاق مبادرة "قادرون باختلاف "بجامعة طنطا تحت رعاية الدكتور محمود ذكى لدعم ورعاية مذوي الهمم على النحو الذي يمكنهم من ممارسة كافة الأنشطة واكتشاف مواهبهم وتنمية مهاراتهم.

وفي سياق متصل، انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات المنتدى البيئي للتنمية المستدامة 2030، بكلية العلوم جامعة طنطا، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور حمدي شعبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحت إشراف الدكتور طارق مصطفي عميد الكلية، والدكتورة نهال عاطف صلاح الدين وكيل الكلية لشؤن خدمة المجتمع، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوبيل الذهبى للجامعة ومرور 50 عامًا من العطاء.

وأكد الدكتور حمدى شعبان، حرص الجامعة بقيادة الدكتور محمود ذكى على توجيه الأبحاث التطبيقية لخدمة المجتمع وخطة التنمية المستدامة، موضحًا أن الملتقى يهدف تنمية مهارات طلاب كلية العلوم ودعم الإبداع والابتكار للتصدى لكافة الظواهر البيئية باعتبارهم شريك رئيسي فى التنمية.

أضاف نائب رئيس الجامعة، أن المنتدى البيئي فى نسخته الأولى بكلية العلوم جاء انطلاقًا من دور الجامعة الرائد في تنمية الوعى البيئى فى المجتمع وتنمية البيئة فى اطار دعم أهداف استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030".

أوضح الدكتور طارق مصطفي عميد كلية العلوم، أن المنتدى يتضمن ثلاث محاور أساسية هى سياسيات البيئة النظيفة، والإدارة المستدامة للمخلفات الصلبة، والمشروعات الإنتاجية والصديقة للبيئة، مشيدًا بالمشاريع الانتاجية لطلاب كلية العلوم بالتعاون مع قطاع الدراسات العليا ضمن فعاليات المنتدي البيئى الأول وذلك للاستفادة منها لتحقيق التنمية والتقدم للمجتمع.