الثلاثاء 22 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: إحصائيات متعاطي المخدرات كبيرة ومخيفة

محمد حمدان دقلو
محمد حمدان دقلو

أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، أن إحصائيات متعاطي المخدرات والمدمنين كبيرة ومخيفة، وتشهد بذلك سجلات الأجهزة القانونية والعدلية والمستشفيات النفسية ومراكز علاج الإدمان.

وقال دقلو، في كلمة خلال تدشين حملة مكافحة المخدرات اليوم الثلاثاء، إن تلك القضية مهمة وخطيرة وتأتي في مقدمة أولويات الأمن القومي السوداني، وهي قضية تهدد المجتمع وتستهدف تدمير الشباب الذي يمثل مستقبل ورأس مال السودان.
وأضاف أن انتشار المخدرات وتزايد حالات الإدمان والمعلومات المخيفة التي تحصلنا عليها من عدة جهات مختصة في هذا المجال جعلتنا نسرع في تبني هذه المبادرة ونضع أيادينا مع الفاعلين في هذا المجال للتصدي للظاهرة ودق جرس الخطر مبكرا.

وأوضح أن المعلومات المتوفرة والأرقام الحقيقية لانتشار متعاطي المخدرات والمدمنين لدى المؤسسات الوطنية والعالمية كبيرة جدا ومتزايدة بشكل يجعلنا نخشى ونخاف على مستقبل الأجيال.

وأكد أن الدولة تتحمل مسؤولية كبيرة وأساسية للتصدي لظاهرة انتشار وتعاطي المخدرات وتزايد حالات الإدمان مما يتطلب تعزيز دور الأجهزة النظامية في ضبط الحدود والمعابر، وتكثيف عمليات محاربة المروجين وتفعيل القوانين الرادعة لمواجهة المهربين والناشطين في مجال تجارة المخدرات بمختلف أنواعها.

وأعرب عن تطلعه إلى تكثيف التعاون الإقليمي والدولي خاصة مع دول الجوار للحد من تدفق المخدرات إلى السودان.

الخرطوم مجلس السيادة السوداني السودان

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