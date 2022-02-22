الثلاثاء 22 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس البرلمان العربي يهنئ مصر على جائزة أفضل مشروع عربي للتنمية المستدامة

جريدة الدستور

قدم رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، التهنئة لمصر بمناسبة منحها جائزة أفضل مشروع عربي للتنمية المستدامة لعام 2021م عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك خلال مؤتمر البرلمان ورؤساء البرلمانات والمجالس العربية.
وأكد رئيس البرلمان العربي في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أن المشروع يشكل إنجازاً حقيقياً يجسد الطفرة التنموية والعمرانية التي تشهدها مصر في ضوء الرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي وتطلعه لمستقبل أفضل للشعب المصري والذي تم تنفيذه وفقاً لأحدث التقنيات ومعايير الجودة العالمية.
وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تقديره الكبير للجهود المصرية المشهود لها على كافة المستويات والتي تسير بوتيرة متسارعة في كافة القطاعات على التوازي محققة طفرة تنموية كبيرة وضعت مصر في مكانة تليق بها وبشعبها.
وكان البرلمان العربي قد منح، خلال مؤتمر البرلمان ورؤساء البرلمانات والمجالس العربية، مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، جائزة أفضل مشروع عربي لتحقيق التنمية المستدامة لعام 2021م.
وتسلم الجائزة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وذلك في إطار مشاركته على رأس وفد برلماني في أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي جرى عقده بمقر جامعة الدول العربية السبت الماضي.

البرلمان العربي العاصمة الإدارية مصر أفضل مشروع عربي للتنمية المستدامة

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