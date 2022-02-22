تونس تستضيف مؤتمر «اليابان تحت المجهر» في 12 مارس المقبل

بحثت وزير الثقافة التونسية حياة قطاط القرمازي، مع سفير اليابان بتونس، شميزو شينسوكي، محاور مؤتمر "اليابان تحت المجهر"، المقرر تنظيمه بمدينة الثقافة "الشاذلي القليبي" يومي 12 و13 مارس المقبل.

وذكرت وزارة الثقافة التونسية - في بيان اليوم الثلاثاء - أن الجانبين بحثا، خلال اللقاء، أوجه التعاون المشترك الممكنة في الميدان الثقافي والفني ضمن برنامج الأنشطة الثقافية لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الإفريقية "تيكاد 8" التي ستحتضنه تونس خلال شهر أغسطس المقبل.

وقالت القرمازي إن بلادها حرصيه على تدعيم التعاون التونسي الياباني في المجال الثقافي، وبناء شراكة حقيقية بين بلدين يسعى كل منهما إلى الترويج لحضارته وتاريخه ومخزونه الفني والثقافي والتراثي والإبداعي بما من شأنه أن يساهم في تكريس القيم الإنسانية المشتركة وقيم الحوار والعيش المشترك والسلام الاجتماعي.

وأوضحت أن الوزارة تسعى إلى التنسيق مع المؤسسات التابعة لها للمشاركة في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الإفريقية والعمل على تطوير علاقات التعاون الثقافي والاندماج الإبداعي بين الدول الإفريقية الزاخرة بالثروات الطبيعية والإمكانيات البشرية المتميزة، داعية إلى أهمية تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في قطاع الصناعات الثقافية والابداعية باعتبار أن اليابان بلد رائد في التكنولوجيات الحديثة والتقنيات المتطورة وبإمكان القطاع الثقافي التونسي الاستفادة من خبراتها وقدراتها في هذا المجال.

وفي السياق، عبر شينسوكي، عن ارتياحه للتبادل الثقافي بين تونس واليابان، مثمنًا مجهودات تونس لتعميق هذه العلاقات الثنائية، وذلك من خلال تنظيم عدد من المؤتمرات والأنشطة الثقافية في كلا البلدين ومزيد تدعيم تبادل الخبرات في كل المجالات والعمل المشترك للترويج للسياحة الثقافية.