«التموين»: صيانة خوادم مركز معلومات ‏لن يؤثر على ‏صرف الخبز

تلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، تقريرًا من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة يتضمن أن شركة تطبيقات ‏البطاقات الذكية العاملة في منظومة الدعم "الخبز - السلع التموينية - ‏المطاحن" ستقوم بعمل صيانة للخوادم الموجودة داخل مركز معلومات ‏مصر وذلك يوم الجمعة المقبل بدءًا من ‏التاسعة مساء إلى الواحدة صباحًا.

وأكد التقرير أن ‏عمليات الصيانة لن تزيد عن 4 ساعات فقط، ذاكرا أن كل ‏عمليات الصيانة ستكون ليلًا، على أن يتم تنفيذ المرحلة الثانية من عمل الصيانة السبت المقبل، وذلك بدءًا من التاسعة مساءً إلى ‏الثانية صباحًا.

وأكدت وزارة التموين أن عمليات الصيانة لن تؤثر على ‏عمليات صرف الخبز والسلع خاصة أنها ستتم ليلًا وعمليات الصرف تتم ‏صباحًا.