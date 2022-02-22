الثلاثاء 22 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التموين»: صيانة خوادم مركز معلومات ‏لن يؤثر على ‏صرف الخبز

وزير التموين
وزير التموين

تلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، تقريرًا من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة يتضمن أن شركة تطبيقات ‏البطاقات الذكية العاملة في منظومة الدعم "الخبز - السلع التموينية - ‏المطاحن" ستقوم بعمل صيانة للخوادم الموجودة داخل مركز معلومات ‏مصر وذلك يوم الجمعة المقبل بدءًا من ‏التاسعة مساء إلى الواحدة صباحًا.

وأكد التقرير أن ‏عمليات الصيانة لن تزيد عن 4 ساعات فقط، ذاكرا أن كل ‏عمليات الصيانة ستكون ليلًا، على أن يتم تنفيذ المرحلة الثانية من عمل الصيانة السبت المقبل، وذلك بدءًا من التاسعة مساءً إلى ‏الثانية صباحًا.

وأكدت وزارة التموين أن عمليات الصيانة لن تؤثر على ‏عمليات صرف الخبز والسلع خاصة أنها ستتم ليلًا وعمليات الصرف تتم ‏صباحًا.

التجارة الداخلية وزير التموين وزارة التموين والتجارة الداخلية وزارة التموين وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي المرحلة الثانية السلع التموينية منظومة الدعم مركز معلومات التموين والتجارة الداخلية وزير التموين والتجارة الدكتور علي المصيلحي

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