«التموين»: صيانة خوادم مركز معلومات لن يؤثر على صرف الخبز
تلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة يتضمن أن شركة تطبيقات البطاقات الذكية العاملة في منظومة الدعم "الخبز - السلع التموينية - المطاحن" ستقوم بعمل صيانة للخوادم الموجودة داخل مركز معلومات مصر وذلك يوم الجمعة المقبل بدءًا من التاسعة مساء إلى الواحدة صباحًا.
وأكد التقرير أن عمليات الصيانة لن تزيد عن 4 ساعات فقط، ذاكرا أن كل عمليات الصيانة ستكون ليلًا، على أن يتم تنفيذ المرحلة الثانية من عمل الصيانة السبت المقبل، وذلك بدءًا من التاسعة مساءً إلى الثانية صباحًا.
وأكدت وزارة التموين أن عمليات الصيانة لن تؤثر على عمليات صرف الخبز والسلع خاصة أنها ستتم ليلًا وعمليات الصرف تتم صباحًا.