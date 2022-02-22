شيخ الأزهر يهنئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى يوم التأسيس

قدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، والذي يتم فيه الاحتفال بذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل 3 قرون، على يد الإمام محمد بن سعود.

ويقدر فضيلة الإمام الأكبر الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، والعلاقة الوثيقة التي تربط المملكة والأزهر، داعيا المولى عز وجل أن يديم على المملكة الأمن والأمان وأن يرزق أهلها دوام السلامة والاستقرار.

من ناحيته، هنَّأ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ووليَّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والمملكةَ العربية السعودية الشقيقة قيادةً وحكومة وشعبًا بمناسبة الاحتفال لأوَّل مرَّة بيوم تأسيس المملكة العربية السعودية، الذي تمَّ تحديده بيوم 22 فبراير من كل عام، وَفقًا للأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين.



وقال رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، في بيانه الذي أصدره اليوم الثلاثاء: إنَّ العلاقات الأخوية التي تربط بين شعبَي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الشقيقة، ضاربة في أعماق التاريخ، ويشهد بها القاصي والدَّاني.



وأكَّد مفتي الجمهورية استمرار التنسيق والتَّكاتف بين مصر والمملكة قيادةً وحكومةً وشعبًا لاستئصال جذور الإرهاب البغيض وجماعاته المقيتة التي تسعى لنشر الخراب والدمار في المنطقة العربية والإسلامية.



وشدَّد مفتي الجمهورية على أنَّ العلاقات المصرية السعودية القوية قادرة على دحر الإرهاب ومواجهة التَّحديات والمخاطر التي تحيط بالأمة العربية والإسلامية.



