التحقيق فى العثور على جثة شاب وسط الزراعات بالمنوفية

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة العثور على جثمان شاب في الزراعات وسط ظروف غامضة، بقرية أبوسنيطة التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية،

تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي، بعثور عدد من أهالي قرية أبوسنيطة على جثمان الشاب "ع.ع.ا" في الزراعات وسط ظروف غامضة.

بالفحص المبدئي لا يوجد أي إصابات ظاهرة على الجثمان، وتم نقله لمشرحة المستشفي الجامعي بشبين الكوم، وجار عرضه على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.