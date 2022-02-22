سقوط عاطل للاتجار في المخدرات بكرداسة

كشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة، تفاصيل سقوط عاطل، لاتجاره في مخدر الهيروين، وضبط بحوزته على عدد من لفافات، وسلاح ناري بكرداسة.

وأفادت التحقيقات، بأن المتهم ضبط بحوزته على 107 لفافات هيروين، وسلاح ناري غير مرخص، ومبلع مالي يصل إلى 200 جنيه.

وطلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات من مخدر الهيروين، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير وافٍ عنها.

تمكن قسم شرطة كرداسة، من ضبط عاطل، لحيازته على مخدر الهيروين.

عقب رصد تحركات المتهم، من خلال معلومات، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته على مخدر الهيروين، واعترف المتهم بحيازته للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.