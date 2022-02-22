الثلاثاء 22 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوتين: ندعم سيادة الدول السوفياتية السابقة ولكن وضع أوكرانيا استثنائيا

بوتين
بوتين

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، دعمه لسيادة الدول السوفياتية السابقة، موضحا أن الوضع في أوكرانيا استثنائي.

ورحب وزير خارجية أوكرانيا بقرار ألمانيا تعليق مشروع خط أنبوب الغاز الروسي، في تغريدة على حسابه الرسمي على «تويتر». 

جاء ذلك بعدما أعلنت ألمانيا، اليوم، تعليق مشروع خط نقل الغاز الروسي لأوروبا «نورد ستريم 2» بعد قرار روسيا الاعتراف بالانفصاليين شرقي أوكرانيا. 

وأكد المستشار الألماني أولاف شولتسن وقف اعتماد خط أنابيب الغاز الروسي-الألماني «نورد ستريم 2» مبررا ذلك بالقرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأزمة الأوكرانية.

روسيا أوكرانيا الرئيس بوتين الاتحاد السوفيتي

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