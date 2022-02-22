الثلاثاء 22 فبراير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غرامات بكورنيش بني سويف للحفاظ على المظهر الحضاري ومستوى الخدمة

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، على أهمية الالتزام بكافة بنود لائحة الغرامات التي تم  الإعلان عنها خلال اجتماع المجلس التنفيذي، والتي تهدف إلى الحفاظ على الكورنيش والممشى السياحي من أية مخالفات تصدر من المترددين عليه من المواطنين ،لضمان استمرار الخدمة بالشكل المطلوب وعدم الإضرار بالمظهر الجمالي  للمنطقة بما يتناسب مع مكونات الكورنيش الذي تم تطويره على أعلى مستوى ليكون متنفسا حضاريا للمواطنين وموردا اقتصاديا للمحافظة.

جاء ذلك خلال جولته بالكورنيش للاطمئنان على جاهزيته للتشغيل التجريبي لاستقبال المواطنين، حيث تفقد أماكن وضع لائحة الغرامات ، والتي تم وضعها في أماكن بارزة على طول الممشى السفلي لتوعية المواطنين وسهولة الإطلاع عليها ، منعا للوقوع في المخالفات والممنوعات التي تؤثر على المنطقة بالسلب.

وتضمنت اللائحة غرامات على مجموعة من المخالفات والتي تشمل بعض السلوكيات والممارسات الخاطئة التي تضر وتؤثر على مستوى الخدمة التي يوفرها الكورنيش ، منها : إلقاء فضلات الطعام في غير الأماكن المخصصة لها، والباعة الجائلين غير مصرح لهم ، استخدام الطرق أو الساحات بما يتعارض مع تعليمات المحافظة والاستخدام الأمثل للممشى بالمخالفة ، إتلاف طبقات الإسفلت والبلاط ، استخدام مكبرات الصوت أو الدي جي ، الكتابة أو الرسم بالمخالفة على الجدران والكراسي والمقاعد المخصصة للمواطنين بالممشى، وقطع كابلات أعمدة الإنارة، وكسر أو إتلاف الكراسي والمقاعد المخصصة للمواطنين ، أية أعمال من شأنها عدم الحفاظ على المظهر الجمالي والآداب العامة بالممشى.

كما شملت قائمة الممنوعات بعض السلوكيات والتصرفات التي من شأنها تؤثر على مستوى وجودة الخدمة بكورنيش النيل ، منها : اصطحاب الحيوانات، أواني الطهي، متعلقات مادية طرابيزات، مقاعد من شأنها تعوق الحركة بالممشى و تسيء للمظهر الحضاري ، والآلات الحادة بجميع أنواعها  وكافة أنواع الألعاب التي تستخدم فيها  أجهزة ومعدات وكذا الألعاب النارية الجلوس على الأسوار، وغيرها .

بني سويف مخالفات توعية المواطنين الممشى السياحي المجلس التنفيذي

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وائل لطفي

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