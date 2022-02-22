الثلاثاء 22 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السيطرة على حريق هائل بمحطة وقود بمدينه أجا بالدقهليه

حريق هائل بمحطة
حريق هائل بمحطة وقود بمدينه أجا

تمكنت الحماية المدنية بمديرية أمن الدقهلية من السيطرة على حريق هائل شب بمحطة بنزينة تعاون بمدينة أجا .

وتلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة ببلاغ من الأهالي بحريق شب بمحطة تموين للسيارات ونشوب الحريق بعدد من السيارات بالمحطة .

وعلى الفور انتقلت قوة من الدفاع المدنى والحريق وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة وتشكيل من الأمن المركزى ووضع حواجز أمنية .

وتحرك فريق إدارة الأزمات والكوارث برئاسة مركز أجا  وفريق العمل التنفيذي  إثر  نشوب حريق هائل ببنزينة التعاون بشارع الجلاء بمدينة أجا، وتم نقل المصابين لمستشفى أجا المركزى وجارى حصر الخسائر.

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 حريق هائل بمحطة وقود بمدينه أجا 

وطالب هشام أبو المكارم رئيس مركز ومدينة أجا  بالتدخل السريع  والتنسيق السريع مع كافة الجهات المعنية فى السيطرة على الأزمات حفاظا على أرواح المواطنين.

كما لقي شاب مصرعه بعدما صدمته سيارة مجهولة أثناء عبوره طريق طلخا- المنصورة  واصيب 2 اخرين عقب انقلاب سيارة ملاكي يستقلونها أثناء محاولتهم تفادي الاصطدام بالحادثة الاولى.

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 حريق هائل بمحطة وقود بمدينه أجا 

وتلقى اللواء سيد سلطات مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لمأمور مركز شرطة طلخا، من إدارة شرطة النجدة بحدوث حادث تصادم سيارة ملاكي بأحد الأشخاص على طريق طلخا - المنصورة ووجود متوفي وإصابة 2 آخرين عقب انقلاب سيارة أخرى حاولت تفادي الاصطدام بالحادثة الاولى.

وانتقلت علي الفور سيارات الإسعاف وضباط مباحث مركز شرطة طلخا الي مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع " زياد احمد مسعد" 21 سنة،طالب بأحد معاهد الهندسة الخاصة، ومقيم بمدينة طنطا بمحافظة العربية، كما تبين إصابة قائد السيارة الثانية، "عمرو عبدالهادي يحي ابوزيد "18 سنة،طالب،ومقيم بقرية ديسط مركز طلخا، مصاب بكدمات وكسور متنوعة، ونانسي أحمد طلعت" 18 سنة، طالبة،ومقيمة بمنطقة حي الجامعة بمدينة المنصورة،بكدمات وكسور متنوعة.

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 حريق هائل بمحطة وقود بمدينه أجا 

وقال أحد شهود الواقعة إنه أثناء عبور الطالب "زياد أحمد مسعد " للطريق صدمته سيارة مسرعة أثناء مرور السيارة الثانية حاولت تفادي الاصطدام به فانقلبت على جانب الطريق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حريق هائل بمحطة وقود بمدينه أجا
حريق هائل بمحطة وقود بمدينه أجا
حريق هائل بمحطة وقود بمدينه أجا
حريق هائل بمحطة وقود بمدينه أجا
حريق هائل بمحطة وقود بمدينه أجا
حريق هائل بمحطة وقود بمدينه أجا
حريق هائل بمحطة وقود بمدينه أجا
حريق هائل بمحطة وقود بمدينه أجا
الحماية المدنية مديرية أمن الدقهلية حريق اجا

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وائل لطفي

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