الخميس.. الحكم فى اتهام سيدة وعشيقها بقتل طفلتها فى بنها

حجزت محكمة جنايات بنها، اليوم الثلاثاء، قضية مقتل طفلة علي يد والدتها وعشيقها لمشاهدتها لهما فى وضع مخل، لجلسة 24 فبراير الجارى؛ للنطق بالحكم عقب ورود الرأي الشرعي للمفتي في إعدامهم.



وتعود أحداث الواقعة بتلقى الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من قسم شرطة الخصوص بالعثور علي جثة الطفلة أمل.ح مخنوقة داخل منزلها بالخصوص.



وتم إخطار المباحث الجنائية بالقليوبية، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من والدتها "هدى.ه"، 20 سنة، ربة منزل، وعشيقها "محمود . ع"، عامل، قتلا الطفلة عمدا حيث قام المتهم الثاني بالضغط على وجهها بوسادة ولم تمنعه المتهمة الأولى قاصدين قتلها عمدا خشية افتضاح أمر علاقتهما الآثمة.

وأحيل المتهمون للنيابة العامة التي أمرت بحبسها على ذمة التحقيقات، وتبين من التحقيقات أن الطفلة المجني عليها شاهدت المتهمة والمتهم في وضع مخل داخل منزل مهجور بأحد المناطق التابعة لدائرة قسم شرطة الخصوص، حيث خشيا إبلاغ الطفلة لوالدها بعلاقتهما الآثمة، فقام المتهم بكتم أنفاس الطفلة بوسادة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة أمام والدتها التي لم تتدخل وحاولت إخفاء جريمتها، ولكن رجال المباحث توصلوا لتفاصيل العلاقة الآثمة بين المتهمة والمتهم وتم ضبطهما واعترفا بجريمتهما.