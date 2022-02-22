الثلاثاء 22 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة عامل أشعل النيران في شقة سكنية ووفاة طفل بدار السلام

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة عامل يشعل النيران في شقة غريمه  وتسبب في وفاة نجله  بسبب خلافات  في دار السلام  لجلسة 16 أبريل المقبل لمناقشة الشهود.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح وعضوية المستشارين حامد محمد ومحمد أحمد بسيوني وسالي عمرو أمين الصعيدي وامانة سر طارق فتحي والسيد حسن.

كشف قرار الإحالة قيام المتهم "أ. م" عامل بوضع النار عمدا داخل شقة سكنية خاصة بالمجني عليه “عبد الحكيم. ر” بأن سكب مادة سريعة الاشتعال "مادة الجازولين" حتى أيقن وصولها إلى أرضية الشقة فأشعل النيران بها مستخدمًا ولاعته الخاصة وقد نشأ عن هذا الحريق وفاة الطفل المجني عليه “راغب. ع” والذي كان متواجدًا بالشقة أثناء اشتعال النار.

وأضاف قرار الإحالة إحراز المتهم أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص مادة الجازولين والبلاغة بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

كشفت تحريات رئيس مباحث قسم دار السلام قيام المتهم بارتكاب الواقعة والعثور على زجاجة بلاستيكية تحوي مادة الجازولين أثناء معاينة مسرح الجريمة.

محكمة جنايات التجمع الخامس المستشار أحمد أبو الفتوح محاكمة عامل أشعل النيران وفاة طفل

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