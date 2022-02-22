روسيا: لا نُخطط لإرسال قواتنا المسلحة إلى دونيتسك ولوجانسك حاليًا

قالت وزارة الخارجية الروسية إن “موسكو لا تُخطط حاليًا لإرسال قواتها المسلحة إلى جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك”.

وجاءت تصريحات الخارجية الروسية على لسان نائب وزير الخارجية، أندريه رودنكو، الذي قال إنه "لنكن متفائلين، ذلك لن يحدث، لكن في حال حصول تهديد معين ستقدم موسكو المساعدة وفقا للاتفاقية التي تم التصديق عليها، وهي إرسال القوات العسكرية الروسية إلى هناك".

وفي السياق نفسه، قال رودنكو إن موسكو لا تخشى العقوبات بسبب الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك، مشيرا إلى أن بلاده ترحب بالمفاوضات مع الدول الأوروبية بشأن أوكرانيا.

كما اعتبر رودنكو أن موسكو لا تريد قطع العلاقات مع كييف، لكن الأخيرة تحاول ذلك من خلال اجراءاتها وسياساتها تجاه روسيا.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوجانسك ودونيتسك أمس الاثنين، ودعا مجلسي الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.