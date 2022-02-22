الثلاثاء 22 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عاطلان حاولا ترويج «حشيش وترامادول» في السلام.. تجديد حبس

حشيش
حشيش

جدد قاضي المعارضات بمحكمة السلام، اليوم الثلاثاء، حبس عاطلين عثر بحوزتهما على كمية من المواد المخدرة  الحشيش، وأقراص الترامادول قبل ترويجها بمدينة السلام، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وطالبت النيابة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين، كما قررت إرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيميائي لتحليلها وإرسال تقرير مفصل عنها.

- نتائج التحقيقات الأولية


وكشفت التحقيقات الأولية بأن المتهمين “ح.ل”، “م.ع” عاطلين، أقرا بحيازتهما المضبوطات بقصد ترويجها على عملائهم بمدينة السلام والكسب غير المشروع منها.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام قيام عاطلين مقيمين بدائرة القسم، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، ويتخذان من دائرة القسم مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 200جرام، 400 قرص من مخدر الترامادول، ومبلغ مالي ،وهاتف محمول).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، وأن الهاتف لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

محكمة السلام المواد المخدرة حبس مخدر الترمادول مدينة السلام

رئيس التحرير

وائل لطفي

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