«صوت استغاثة» ينقذ مواطناً من «حفلة تعذيب» في بدر

تباشر النيابة العامة بالقاهرة التحقيق في واقعة ضبط المتهمين بتعذيب شخص بسبب خلافات مالية باستخدام صاعق كهربائي في مدينة بدر وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من الأهالي بسماع صوت استغاثة من داخل إحدى الشقق السكنية بأحد العقارات.

على الفور عقب تقنين الإجراءات والانتقال لمحل الواقعة وأمكن ضبط شخصين، وبصحبتهما المجنى عليه وبه إصابات عبارة عن كدمات متفرقة بالجسم وصعق كهربائى.

وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج، وضُبط بحوزتهما «سلك كهرباء - حزام قماش - هاتف محمول يحتوى على مقاطع فيديو حال قيامهما بالتعدى على المجنى عليه بالضرب».

بمواجهة المتهمين أقرا بقيامهما بالتعدى على المجنى عليه وإحداث ما به من إصابات لوجود خلالفات بينهم، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.