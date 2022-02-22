الثلاثاء 22 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القباج» تبحث سبل حماية الأطفال من الخطر مع وزير التنمية الاجتماعية الأردني

نيفين القباج
نيفين القباج

استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أيمن المفلح وزير التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية والوفد المرافق له، وذلك في حضور أيمن عبدالموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع المدني، والدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للحماية وشبكات الأمان الاجتماعي، والأستاذ مجدي حسن رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية.

وشهد اللقاء بحث سبل التعاون بين الوزارتين في ظل العلاقات القوية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، حيث استعرضت وزيرة التضامن رؤية الوزارة في ملفات الحماية الاجتماعية ورعاية الفئات الأولى بالرعاية والتنمية الاجتماعية وتنظيم ممارسة العمل الأهلي.

وتبادل الطرفان الحديث حول منظومة الحماية الاجتماعية وقواعد البيانات الموحدة، وسبل التحقق الدوري من صحة البيانات، وآليات التنسيق مع الجهات الحكومية لتكامل خدمات الحماية الاجتماعية، والانتهاء من استراتيجية موحدة لكل سبل الدعم وللحماية الاجتماعية.

وأكدت "القباج" على دعم القيادة السياسية لمؤسسات العمل الأهلي في مصر، وإعلان رئيس الجمهورية عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، وما سبق ذلك من إصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمزايا التي أقرها القانون للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

كما أشارت الوزيرة إلى ملف الرعاية البديلة الذي توليه الوزارة اهتمامًا خاصًا في هذه الآونة، لا سيما أن وزارة التضامن الاجتماعي أجرت منذ أيام الحوار المجتمعي الأول حول مشروع قانون الرعاية البديلة وما يتضمنه من مزايا تهدف حماية الأبناء كريمي ومعلومي النسب.

وتطرق النقاش لسبل حماية الأطفال في خطر وإقرار آليات حمايتهم من جميع أنواع الإساءة بما يشمل قواعد العدالة التصالحية عوضًا عن المنهج العقابي المؤدي لتقييد حرياتهم، وذلك لتحقيق المصلحة الفضلى لنشأتهم ورعايتهم ونمائهم.

ومن الجدير بالذكر أن الأردن قد حقق نجاحًا في هذا المجال، ولذلك تم تضمين ذلك في مجالات التعاون، هذا إلى جانب بحث سبل الاستفادة من تجربة الدولتين في مجال تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وجهود دمجهم في المجتمع، ومشاركتهم في كل مناحي الحياة.

كما أن كل من مصر والأردن لديهما أسر منتجة في مجال الحرف التراثية باستخدام المنتجات البيئية، خاصة أن هناك جهود حالية لعمل ربط مباشر بين ملفات الحماية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية، ليتسنى تخريج الأسر من الاعتماد الكلي على الدعم بكافة أشكاله إلى الإنتاج مع الاستفادة ببعض أنواع الدعم أو التخلي عنه كلية، فتطرق النقاش لملف معارض المنتجات الحرفية وسبل عقدها بين البلدين، خاصة أنه من المخطط عقد معرض مشترك لوزارات التنمية في الدول العربية تحت مظلة مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب.

وقد أكد الوزير أيمن مفلح على التقدم الكبير الذي أحرزته مصر في مجال ميكنة منظومة العمل الأهلي، وعلى حرص الأردن الشقيق من الاستفادة من هذا المجال، بالإضافة إلى تبادل المناهج الناجحة وأدوات العمل في المجالات التي تمت مناقشتها.

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