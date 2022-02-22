الثلاثاء 22 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئاسة السورية توضح موقفها من الاعتراف بجمهوريتى لوجانسك ودونيتسك

جريدة الدستور

أعلنت الرئاسة السورية، أن موقفها بخصوص الاعتراف بجمهوريتي لوجانسك ودونيتسك، بعد قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأنهما، مساء أمس الإثنين. 

وأشارت الرئاسة السورية، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن "سوريا مستعدة للعمل على بناء علاقات مع جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك، وتعزيزها في سياق المصالح المشتركة والاحترام المتبادل".

وأضافت أن "موقف سوريا ذاك ينطلق "من يقينها أن الأزمة الأوكرانية هي مشكلة أوجدتها الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة لتقسيم الشعوب وتقويض الأمن القومي الروسي، ومن مبدئها الثابت بأنّ مواجهة السياسات الغربية هي مصلحة مشتركة ودائمة لكل الشعوب المناهضة للهيمنة، ويجب التصدّي لها بكل الأشكال الممكنة".

ولفت إلى أن «الرئيس بشار الأسد، وخلال زيارة وفد برلماني روسي إلى دمشق برئاسة ديمتري سابلين النائب في مجلس الدوما الروسي، يضم ممثلين عن جمهورية دونيتسك بتاريخ 21 ديسمبر  2021، أي قبل شهرين من التطورات التي حصلت مؤخرًا، طرح حينها الرئيس الأسد استعداد سورية للاعتراف بجمهورية دونيتسك وتم الاتفاق على البدء ببناء علاقاتٍ معها».

 

الرئاسة السورية لوغانسك دونيتسك سوريا الأزمة الأوكرانية الأمن القومي الروسي

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