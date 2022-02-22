الثلاثاء 22 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة التضامن تعلن شمول بعض قطاعات العمالة غير المنتظمة بالتأمينات الاجتماعية

نيفين القباج
نيفين القباج

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك العديد من قطاعات العمالة غير المنتظمة التي دخلت بالفعل لمنظومة التأمينات الاجتماعية في الفترة الأخيرة مثل أعضاء النقابات الفنية التمثيلية والموسيقية والتشكيليين، بالإضافة إلى فئات الصيادين والعاملين بمجال تدوير المخلفات بجانب العاملين بقطاع التشييد والبناء.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، على سعى الوزارة لضم جميع فئات العمالة غير المنتظمة لمنظومة التأمينات الاجتماعية حتى يستفيدوا من جميع الخدمات والمزايا التي تقدمها الدولة في مجال الحماية الاجتماعية، والتي تشهد طفرة نوعية غير مسبوقة بفضل السياسات الاجتماعية التي تنفذها الحكومة إرساء للجمهورية الجديدة التي يسعى لترسيخها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقررت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ضم 3 آلاف رائدة اجتماعية إلى منظومة التأمينات الاجتماعية.

وعن شروط العمل كرائدات، أكدت وزارة التضامن انها تتمثل فى:-

-أن تكون من المجتمع المحلي الذي تعمل به. ألا يقل السن عن (21) سنة.

-أن تكون حاصلة على مؤهل متوسط على الأقل.

-أن تكون حسنة السير والسلوك وتتمتع بسمعة طيبة  داخل مجتمعها.

-أن تكون لائقة طبياً.

-التمتع بشخصية قيادية.

التعهد بالحفاظ على سرية المعلومات الشخصية.

-أن تجتاز الإختبار أمام لجنة الإختيار.
 

أما فيما يخص اجراءات الحصول على الخدمة، أوضحت الوزارة أنها تتمثل فى:- 

​1- طلب الإلتحاق للعمل كرائدة .
2- تقديم المستندات المطلوبة للوحدة الاجتماعية التابعة للسكن .
3- يتم بحث الحالة من قبل الوحدة الاجتماعية .
4- يتم إرسال جميع المستندات إلى الإدارة التابعة لها .
5- يتم عرضها على لجنة من المديرية.
6- يتم الموافقة بعد انطباق الشروط​.

وتقوم الرائدات الاجتماعيات التابعات للوزارة بقيادة عدة حملات للتوعية ومنها حملة التوعية الميدانية والاعلامية للتعريف بشروط استمرار الدعم النقدي "تكافل" والأثر الإيجابي لتطبيق الشروط الصحية والتعليمية والاجتماعية التي تلزم بها الوزارة المستفيدين من البرنامج، من أجل استمرار حصولهم على الدعم المقرر كاملا.
 

عبد الفتاح السيسي قطاع التشييد والبناء وزارة التضامن الاجتماعي الرئيس عبد الفتاح السيس وزارة التضامن التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن

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وائل لطفي

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