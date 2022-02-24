حرب الدولة على الإدمان.. كيف خفضت نسبته؟

لا أحد ينكر أحد أن مصر قامت بالعديد من الإجراءات وشن القوانين والتشريعات من أجل محاربة الإدمان والقضاء عليه، وكذلك مكافحة الإتجار فيه ومساعدة المتعاطين على التعافي، وشهدت السنوات الماضية جهود مضنية في ذلك المجال.

وتمثلت تلك الجهود في العديد من التشريعات والقوانين وغيرها التي ساعدت على خفض معدلات المتعاطين ومساعدتهم على بدء حياة جديدة، وكذلك تقليل نسب الإتجار في المخدرات داخل كل قطاعات الدولة.

وعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي نتائج لجان الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين "موظفين، وعمال، وسائقين" بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة.

جاء ذلك بعد أول أسبوع من تطبيق قانون فصل الموظف متعاطى المواد المخدرة، حيث تم الكشف على 2877 موظف بالوزارات والهيئات التابعة لهم بالمحافظات المختلفة، وتبين وجود 25 حالة تعاطي، حيث انخفضت النسبة بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف فى مارس 2019 إلى 1% حاليا بعد تطبيق القانون وأن أبرز مواد التعاطي "الترامادول والمورفين"، وأنه يتم الفصل من العمل لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة وفقا للقانون.

وجددت القباج الدعوة لمرضى الإدمان الى التقدم للعلاج من خلال الاتصال علي الخط الساخن لصندوق الإدمان (16023)، حيث يتم توفير كافة الخدمات العلاجية مجانًا وفي سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، حيث يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون، طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل‪ .‬

وعلى مدار الثلاثة سنوات الماضية خضع قرابة 500 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة للكشف عن تعاطى المخدرات، حيث انخفضت نسبة التعاطي من 8% فى بداية حملات الكشف في مارس 2019 إلى 1.7% في 2021، نتيجة تكثيف الحملات، ومع تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات انخفضت نسبة التعاطي في أول أسبوع من تطبيق القانون إلى 1%.

ولم يكن ذلك القانون هو الإجراء الوحيد الذي قامت به الدولة من أجل مكافحة الإدمان على مستوى الاتجار أو التعاطي وترصد "الدستور" أبرز جهود الدول بالأرقام في ذلك القطاع خلال السنوات الأخيرة الماضية.

في البداية يتضح جهود الدولة، في البحث الذي تم إجراؤه عام 2014/2015 والذي وصلت نسب التعاطي فيه داخل مصر إلى 10%، ونسب الإدمان وصلت لـ3.3%، بينما المسح الذي تم إجراؤه في العام 2020/2021 فقد وصلت نسب التعاطي لـ5.9% ونسب الإدمان تدنت من 3.3% إلى 2.4%، بينما وزاد متوسط الأشخاص الراغبين في العلاج سنويا إلى 140 ألف مواطن.

لم تكن فئة الموظفين هي الوحيدة المستهدفة، ولكن طلاب المدارس أيضًا تم التركيز عليهم وذلك من خلال برنامج "اختار حياتك" الذي استهدف 5 آلاف مدرسة سنوية من أجل توعيتهم بمخاطر الإدمان، كما تم استهداف 25 جامعة حكومية وأهلية و140 معهدًا عاليًا وخاصّا ببرامج وأنشطة توعوية لأكثر من 1,5 مليون طالب وطالبة استهدفتهم هذه البرامج والأنشطة.

وبشكل عام فإن حملة أنت أقوى من المخدرات أحد أهم حملات مناهضة المخدرات التي قامت بها الدولة على7 مراحل مختلفة وشارك فيها العديد من الشخصيات البارزة، وتفاعل معها الكثير من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وكانت سبب في زيادة أعداد المتواصلين مع الخط الساخن بعلاج الإدمان.