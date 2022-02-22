الثلاثاء 22 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«الجيل الديمقراطي» يطالب محافظ الإسكندرية بوضع حلول لمشاكل غرب المحافظة

عمر عوض
عمر عوض

طالب عمر عوض، أمين عام حزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بضرورة وضع حلول سريعة لعدة مشاكل تعاني منها غرب المحافظة خاصة منطقة العجمى.

أكد “عوض” خلال تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء أن أهالي منطقة العجمي بغرب المحافظة، يعانون من عدة مشاكل يتعرضون لها أثناء مباشرة حياتهم اليومية، وأولها انتشار التكاتك والازدحام المروري بطريق إسكندرية مطروح من بداية ميناء الدخيلة حتى الكيلو 21، بالإضافة إلى أن أغلب الشوارع الجانبية ليست ممهدة، وتنقصها الإضاءة الكافية بالإضافة لأعطال الصرف الصحي المستمرة، وعدم وجود صناديق قمامة بالشكل الكافى بالإضافة لعدم البدء فى أعمال رصف وتمهيد طريق ام زغيو الحل الوحيد لكسر الاختناق المرورى بمنطقة العجمى.

وأضاف أمين جيل الإسكندرية أنه لا ينكر المجهود الكبير لمحافظة الإسكندرية خلال الفترات السابقة، ولذلك نطالب منه المزيد بمنطقة العجمي خاصة، وأن جميع الخدمات بها كانت لفترات طويلة خارج نطاق الخدمة.

كان قد استقبل المهندس محمد عبد الله، رئيس حي العامرية أول بالإسكندرية اليوم، وفدًا من قيادات حزب الجيل الديمقراطي، بقيادة الدكتور عمر عوض مساعد رئيس الحزب، والأمين العام بالإسكندرية؛ وذلك لمناقشة أبرز مشاكل مناطق الحي.

حيث حضر الاجتماع مدير مكتب رئيس الحي إميل السعيد ، ومساعد رئيس الحي تحسين، بحضور وفد قيادات الحزب، أيمن درويش الأمين العام المساعد وأمين التنظيم وأحمد عرابي أمين لجنة حقوق الإنسان بالمحافظة، الزهراء أحمد أمينة المرأة بالمحافظة، فاطمة حسن أمينة دائرة مينا البصل، أحمد الشيخ أمين دائرة رمل ثاني، بالتعاون مع محمد قبيصي من المجتمع المدني، تمت المناقشة مع رئيس حي العامرية أول حيث وضح أن الحي لا يتهاون في السير قدما وفق خطة التطويرات التي حددتها الدولة،  وقد تم العمل على تنظيف منطقة توشكى وإخلائها من الإشغالات والقمامة التي تعوق المواطنين من ممارسة حياتهم الطبيعية، وقد لاقى توجههم لتوشكى وتنظيفها قبولا من سكان المنطقة.

وأضاف محمد عبدالله  أن الحي يسعى جاهدا في إزالة الإشغالات من نطاق حي عامرية أول، ويداوم متابعة مشاكل المنطقة، ويتواجد بالشارع يوميا لتفقد المنطقة.

كما طرح الحزب بعض المشكلات وبعض الاقتراحات لإفادة أهالي الحي ، حيث تم عرض أبرز مشاكل الحي، وفي مقدمتها مشكلة الباعة الجائلين خلف مستشفى العامرية، وأكد رئيس الحي، أنها مشكلة كبيرة تعاني منها معظم شوارع الحي، وذلك لعدم وجود مكان بديل لنقل الباعة إليه، وتم المناقشة في حلول للحد منها مع مراعاة المواطن حتى يتمكن من لقمة عيشة.

وتناول الاجتماع مناقشة موضوع التكسير الموجود قبل «مزلقان مرغم» في آخر طريق شركات البترول في الاتجاه المؤدي للطريق الصحراوي، وأكد رئيس الحي أنه سيقوم بعمل اللازم بعد خطة الصرف الصحي، وأنه جارِ العمل الآن في تطوير العديد من المناطق منها توشكى بطريق مرغم الإسكندرية من ضمن خطة التطوير التي تقوم بها القيادة السياسية.

بداية مطروح الإسكندرية الصرف الصحي خلال بالاسكندرية صحفي محافظ الإسكندرية

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